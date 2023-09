Onthutsend Ajax komt met 5 debutanten niet voorbij Fortuna en morst weer punten

Zondag, 3 september 2023 om 16:29 • Lars Capiau • Laatste update: 16:44

Ajax heeft voor de tweede competitiewedstrijd op rij niet weten te winnen. Op bezoek bij Fortuna Sittard bleven de zeer matig spelende Amsterdammers steken op een 0-0 gelijkspel. De ploeg van trainer Maurice Steijn creëerde net als in het met 1-0 verloren duel met Ludogorets zeer weinig kansen en mocht van geluk spreken dat Tijjani Noslin een zelfverdiende strafschop huizenhoog overschoot. Na het gelijkspel tegen Excelsior (2-2) twee weken geleden is het al de tweede keer dit seizoen dat de recordkampioen punten morst, waarmee het op vijf punten komt na drie wedstrijden spelen.

Aan Amsterdamse zijde debuteerden drie spelers. Josip Sutalo, Georges Mikautadze en Gastón Ávila maakten allen hun eerste opwachting in een Ajax-shirt. Sutalo droeg bij zijn debuut meteen de aanvoerdersband, daar Steven Bergwijn kampt met een lichte blessure. Dat gebeurde al eens eerder, toen Jaap Stam in het seizoen 2006/07 overkwam van AC Milan en bij zijn eerste wedstrijd in dienst van de Amsterdammers de band om mocht doen. Verder kreeg Kristian Hlynsson een basisplek toebedeeld ten faveure van Kenneth Taylor, waar Steven Berghuis nog steeds geschorst was. Chuba Akpom en Anton Gaaei maakten tevens hun debuut. Zij vielen na een uur spelen in. Voor Sivert Mannsverk en Borna Sosa kwam de wedstrijd in Sittard nog te vroeg.

Tijjani Noslin laat Ajax aan achterstand ontsnappen! ??#foraja — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2023

De ploeg van Steijn begon zeer matig aan de wedstrijd. Fortuna Sittard counterde al enkele keren dreigend naar het Amsterdamse doel en het leverde in de achtste minuut een strafschop op. Noslin werd gevloerd door Devyne Rensch. De aanvaller ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal huizenhoog over, waardoor Ajax met de schrik vrij kwam. Op slag van rust dacht Brian Brobbey na een fraaie afwerking voor de 0-1 aan te tekenen, maar de spits bevond zich in buitenspelpositie.

Ook na rust wist Ajax absoluut niet te imponeren. Na een uur spelen soleerde Noslin knap langs de Ajax-verdediging, maar zijn puntertje vond de handschoenen van Jay Gorter. Een hard schot van Benjamin Tahirovic uit de tweede lijn vormde het eerste Amsterdamse gevaar na rust, maar zijn inzet werd eenvoudig weggebokst door Ivor Pandur. In de slotfase stichtten de Amsterdammers nog wat gevaar. Een hard schot van Mikautadze werd door Pandur verwerkt tot corner en Ávila zijn kopbal kon stijlvol gevangen worden door de keeper.

Fortuna kwam in de slotfase ook enkele keren zeer dreigend voor het doel van Gorter, maar het wist de doelman niet te passeren. 0-0 bleef daarom de eindstand. Voor Ajax wachten nu drie loodzware wedstrijden. Na de interlandbreak volgende week moet de recordkampioen achtereenvolgend op bezoek bij FC Twente en ontvangt het in de eigen Johan Cruijff Arena Olympique Marseille en Feyenoord.