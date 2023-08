Ontevreden Ajacied ziet geen perspectief meer en dient vertrekwens in

Donderdag, 10 augustus 2023 om 17:20 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:25

Francisco Conceição heeft zijn vertrekwens ingediend bij Ajax. Dat meldt Voetbal International donderdagmiddag. De twintigjarige Portugees, die een jaar geleden overkwam van FC Porto, heeft aangegeven open te staan voor iets anders. De clubleiding van Ajax zou echter niets zien in een transfer, en heeft aangegeven dat Conceição voor zijn kans moet gaan in Amsterdam.

Conceição kwam vorig jaar voor vijf miljoen euro over uit Portugal. In Amsterdam wist hij tot dusver echter niet echt indruk te maken. In 28 officiële duels voor Ajax 1 was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Daarbij moest hij het vooral doen met invalbeurten. Voor Jong Ajax kwam hij zeven keer in actie, en daarin maakte hij vijf doelpunten. Conceição ligt nog vast tot medio 2027 in de Johan Cruijff Arena.

Een vertrek deze zomer lijkt – kijkend naar de reactie van Ajax - dus geen optie: Conceição krijgt juist de opdracht om zijn best te doen een basisplaats af te dwingen. Makkelijk wordt dat echter niet, want behalve aanvoerder Steven Bergwijn lijken ook aanwinst Carlos Forbs Borges en Mohammed Kudus – als hij niet vertrekt – boven Conceição in de pikorde te staan op de vleugels.

Vorige week verscheen er op de clubwebsite van Ajax nog een stukje tekst over Conceição, dat gekoppeld was aan een bericht over de komst van Forbs Borges. "De toekomst van Francisco Conceição bij Ajax is nog onzeker", viel er te lezen. "In het teleurstellende seizoen 2022/23 was het niet gemakkelijk om een goede indruk in het eerste elftal achter te laten. Met slechts één doelpunt moet 'Chico' werken aan zijn scorend vermogen." Het was opmerkelijk te noemen dat de club zo over een eigen speler schreef. Niet veel later werd het bericht dan ook aangepast.