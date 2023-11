‘’Ontdekking van Mislintat‘ verschijnt op de radar bij Atlético Madrid’

Zaterdag, 25 november 2023 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Atlético Madrid gaat jacht maken op de handtekening van Serhou Guirassy, zo meldt BILD. De aanvaller van VfB Stuttgart maakt indruk in de Bundesliga en dat is ook de Europese top niet ontgaan. De interesse betekent slecht nieuws voor Memphis Depay, die er met de elfvoudig international van Guinee een geduchte concurrent bij dreigt te krijgen.

Guirassy is zonder twijfel de grote ster van het huidige Bundesliga-seizoen. De aanvaller van Stuttgart wist al zestien keer te scoren in tien officiële wedstrijden en moet alleen Harry Kane (achttien goals) voor zich dulden op de topscorerslijst.

Zijn goede prestaties hebben er inmiddels toe geleid dat de Europese topclubs geïnteresseerd zijn geraakt in zijn diensten, zo schrijft BILD. Volgens de Duitse boulevardkrant is Atlético Madrid een van de belangrijkste gegadigden voor zijn handtekening.

Diego Simeone is op zoek naar een alternatief in het geval Álvaro Morata de club verlaat en ziet in de Frans-Guinees voetballer een welkome versterking. Gemakkelijk zal de strijd echter niet worden, daar ook Newcastle United interesse lijkt te hebben.

Guirassy, die afgelopen zomer definitief de overstap maakte van Stade Rennes naar Stuttgart, heeft naar verluidt een ontsnappingsclausule in zijn contract staan van twintig miljoen euro. Transfermarkt schat zijn waarde op veertig miljoen euro.

Na dienstverbanden bij Lille OSC en AJ Auxerre streek Guirassy in 2016 voor het eerst neer in Duitsland, toen hij in dienst van 1. FC Köln 9 keer het net wist te vinden in 45 wedstrijden. Het was de eerste keer dat de spits op de radar verscheen bij Stuttgart.

Bij de club uit Zuid-Duitsland was Sven Mislintat op dat moment technisch verantwoordelijke. De bij Ajax ontslagen directeur voetbalzaken telde negen miljoen euro neer en ziet hem nu wekelijks uitblinken in de Bundesliga. Guirassy heeft nog een contract tot medio 2026 bij Stuttgart.