Onrust binnen top van Ajax: Mislintat en Van Halst aangewezen als hoofdpersonen

Woensdag, 30 augustus 2023 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:50

Het is onrustig in de top van Ajax, zo schrijven Freek Jansen en Tim van Duijn namens Voetbal International. Het weekblad meldt dat 'de ene na de andere naïeve inschattingsfout wordt gemaakt', wat leidt tot wantrouwen op de werkvloer in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft onder meer te maken met Alex Kroes, die voorlopig nog niet aan de slag kan bij Ajax als algemeen directeur. Daarnaast heerst er om meerdere redenen verbazing over de mogelijke tijdelijke toetreding van Jan van Halst in de directie én zijn er zorgen om de 'eigen koers' die technisch directeur Sven Mislintat vaart.

Begin augustus maakte Ajax bekend dat Kroes de nieuwe algemeen directeur zou worden, waarmee de club de opvolger van de opgestapte Edwin van der Sar in huis leek te hebben. De Amsterdammers hebben zich echter lelijk hebben verkeken in AZ, waarmee ze geen al te gelukkige relatie onderhouden. Kroes was bij de Alkmaarders in dienst als Director International Football Strategy. Zijn contract bij AZ loopt op 1 september officieel af, maar die club heeft een concurrentiebeding van een jaar in die verbintenis opgenomen. Daardoor zou Kroes pas over een jaar aan de slag mogen in Amsterdam. VI noemt de gemakzucht van Ajax over deze bepaling 'naïef en onwetend'. AZ wacht momenteel op een goede toenadering van Ajax, maar is gezien de concurrentie niet bereid om op korte termijn mee te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax gaf dinsdag wel te kennen dat Kroes momenteel met AZ in gesprek is over een eventuele ontheffing van het non-concurrentiebeding. De verwachting is echter dat het nog wel even gaat duren voordat Kroes verlost is van het non-concurrentiebeding, als dat al het geval gaat zijn voor 1 september 2024. Omdat de aanstelling van Kroes op zich laat wachten, kondigde Ajax aan dat het in gesprek is met Van Halst om hem op titulaire basis toe te laten treden tot de directie. "Intern leverde het direct veel onrust op de werkvloer op, aangezien niemand op de hoogte was dat de RvC een eigen lid naar voren zou schuiven", schrijft VI.

Daarnaast zijn er vanuit de RvC nog twee grote bezwaren tegen de aanstelling van Van Halst. Allereerst zou hij maanden nodig hebben om alle benodigde dossiers in te zien. Ten tweede zou Van Halst bij zijn terugkeer naar de RvC, wanneer Kroes aangesteld wordt, zijn eigen keuzes en beleid in de eerste periode moeten beoordelen. "Het zal, hoe goed de intenties ook zullen zijn, voor onduidelijkheid en scepsis zorgen." Daarnaast zijn er ook vraagtekens rondom de timing van de toetreding van Van Halst, die als commissaris voetbalzaken gefocust is op het technische vlak. Zou Van Halst eerder zijn doorgeschoven, dan had hij de dagelijkse technische leiding kunnen versterken. "Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen, zowel intern als extern in Amsterdam", weet VI.

Mislintat

Na een ietwat moeizame start van de transferperiode haalt Ajax de laatste tijd de ene na de andere speler binnen. Het totale kostenplaatje wat transfersommen betreft is inmiddels opgelopen tot een kleine 100 miljoen euro. Aangezien Ajax nog een speler wil kopen, vermoedelijk Sivert Mannsverk van Molde FK, gaan de kosten waarschijnlijk boven de 100 miljoen uitkomen. De hoop wordt gekoesterd dat Mislintat nieuwe parels naar de Johan Cruijff ArenA heeft gehaald. Echter, na de desastreus verlopen transferzomer van 2022, heerst er ook vrees. Vorig jaar bleken de aankopen van de Amsterdammers uiterst ongelukkig, waardoor het financieel en sportief een pas op de plaats moest maken. De spelers die deze zomer zijn gehaald komen vooral uit de koker van Mislintat, die volgens de RvC zijn eigen koers vaart.

"De toekomst zal uitwijzen of de toestroom aan nieuwe spelers uit zijn koker de juiste is, maar het levert wel de nodige spanningen op de werkvloer op", schrijft VI. "Een krachtige algemeen directeur had dit in de voorbije periode kunnen monitoren en tijdig kunnen optreden door alle partijen constructief samen te brengen, maar die was er niet en dus nam de verdeeldheid toe. Door het machtsvacuüm is het onderlinge wantrouwen binnen Ajax in de voorbije periode flink toegenomen." Samenwerking zou de basisgedachte moeten zijn bij Ajax, maar het tegendeel blijkt waar. "Alleen door toedoen van de raad van commissarissen, met even opmerkelijke als naïeve keuzes, lijken de problemen er niet minder op geworden. Het enige wat werkt om de spanningen naar de achtergrond te krijgen, zijn prestaties op het veld."