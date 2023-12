Onherkenbaar slecht Arsenal incasseert wéér forse dreun in de titelstrijd

Arsenal is tegen de tweede nederlaag in vier dagen tijd aangelopen in de Premier League. Na de smadelijke 0-2 nederlaag thuis tegen West Ham United van afgelopen donderdag verloor de titelkandidaat zondag ook van stadsgenoot Fulham: 2-1. Een flinke dreun voor Arsenal, dat het voetbaljaar 2023 dus op een zeer slechte manier afsluit.

Manager Mikel Arteta koos ervoor om Oleksandr Zinchenko buiten de wedstrijdselectie te houden. Jakub Kiwior was hierdoor de linksback van dienst bij Arsenal. De defensie werd compleet gemaakt door Gabriel, William Saliba en Ben White. De van een schorsing teruggekeerde Kai Havertz verving Leandro Trossard op het middenveld, waar verder Declan Rice en Martin Ødegaard stonden opgesteld. Eddie Nketiah verdreef voorin Gabriel Jesus naar de bank. De flanken werden bezet door Gabriel Martinelli en Bukayo Saka.

Arsenal kende een flitsende start op Craven Cottage. Martinelli trok in de vijfde minuut vanaf links naar binnen en wilde de bal in de verre hoek draaien. Doelman Bernd Leno bracht nog redding, maar in de rebound wist de alerte Saka alsnog te scoren van dichtbij. Uit een check van de VAR bleek dat de vleugelaanvaller niet buitenspel stond, waardoor het openingsdoelpunt werd goedgekeurd door de arbitrage.

De goede start had Arsenal eigenlijk vleugels moeten geven, maar in plaats daarvan werd Fulham steeds sterker. Raúl Jiménez gaf na een kwartier al een waarschuwing af met een hard schot en de aanvaller wist na bijna een halfuur spelen zelfs te scoren. Na een goede ingreep van Calvin Bassey op eigen helft begon Fulham aan een vlotte aanval over links. De voorzet van Tom Cairney bereikt Jiménez, die bij de tweede paal vrijstond en de bal hard binnenknalde: 1-1.

Een tegenvaller dus voor Arsenal, dat duidelijk was geschrokken van de gelijkmaker. Nketiah probeerde zijn elftal wel weer op het juiste spoor te krijgen, maar de vervanger van Gabriel Jesus had het zichtbaar moeilijk tegen zijn bewakers Bassey en Tosin Adarabioyo. Fulham was dan ook de meest gelukkige ploeg halverwege. Er was nog meer tegenslag voor Arsenal, want de geblesseerde Kiwior moest noodgedwongen plaatsmaken voor Takehiro Tomiyasu.

Fulham rook bloed na rust en nam brutaal de leiding na bijna een uur spelen. Uit een scrimmage na een hoekschop kwam de bal terecht bij Bobby De Cordova-Reid, die de bal van dichtbij hard en hoog in het doel schoot: 2-1. Dolle vreugde bij de fans van Fulham en vertwijfeling en ongeloof bij onder meer de geschrokken Arteta, die zijn team donderdag ook al zag verliezen van West Ham United (0-2).

Arsenal had de schade snel kunnen herstellen. Na een niet al te beste kopbal van Bassey kwam de bal bij de tweede paal terecht bij Saka. De buitenspeler had alle tijd en ruimte, maar schoot hoog over. Arteta besloot kort daarop om Gabriel Jesus, Trossard en Reiss Nelson binnen de lijnen te brengen. Martinelli, White en Havertz werden naar de kant gehaald door de zeer ontevreden manager van the Gunners.

De bezoekers uit Noord-Londen bakten er in de slotfase bitter weinig van en Fulham bleef op het kletsnatte Craven Cottage vrij eenvoudig overeind. Aan de hand van de uitblinkende Jiménez was de 3-1 dichterbij dan een eventuele gelijkmaker van het zwalkende Arsenal. De ingevallen Andreas Pereira raakte zelfs nog de lat uit een vrije trap. Een volgende dreun in de titelstrijd dus voor het elftal van Arteta. Mocht koploper Liverpool op nieuwjaarsdag winnen van Newcastle United, dan loopt de achterstand op naar maar liefst vijf punten.



