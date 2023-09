Ongeslagen Fortuna stelt na rust orde op zaken en stijgt naar de vijfde plek

Zaterdag, 16 september 2023 om 21:58 • Lars Capiau • Laatste update: 22:03

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond weer goede zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs speelde een goede wedstrijd tegen FC Volendam, kwam tegen de verhoudingen in achter, maar boog die 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning. Alen Halilovic was met een doelpunt en een assist de absolute uitblinker bij de Limburgers. Met de drie punten blijft Fortuna na vijf wedstrijden ongeslagen en stijgt het voorlopig naar de vijfde plek. Na gelijke spelen tegen Feyenoord, Ajax en Excelsior en overwinningen op Almere City en dus nu FC Volendam staan de Limburgers op negen punten.

Fortuna-coach Danny Buijs maakte één belangrijke aanpassing aan zijn basisopstelling ten opzichte van het met 0-0 gelijkspeelde duel met Ajax. Kaj Sierhuis maakte zijn debuut in het shirt van Fortuna en verving daarmee Mouhamed Belkheir. Bij FC Volendam moest Imran Nizah plaatsmaken voor de teruggekeerde Robert Mühren, die ontbrak tegen FC Twente en Go Ahead Eagles.

Garang Kuol, de jongste doelpuntenmaker ooit voor FC Volendam in de Eredivisie! ?? ??? "AAAH die krult hem ?????????????????????? binnen." ??#forvol — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2023

In een relatief tamme eerste helft werden de eerste serieuze kansen bewaard tot een kwartier voor rust. Ook al uitblinker tegen Ajax Halilovic profiteerde van een Volendamse glijpartij en schoot hard op het Sittardse doel, die door Ivar Pandur met de nodige moeite verwerkt werd tot corner. Uit die corner was het een klein wonder te noemen dat er geen openingsdoelpunt viel. In eerste instantie schoot Dimitrios Siovas uit een voorzet van Halilovic op de lat, waarna Sierhuis zijn inzet in de rebound geblokkeerd werd door een Volendams been.

Fortuna trapte in het restant van de eerste helft flink het gaspedaal en kwam via onder andere een vrije trap van Halilovic dicht bij de openingstreffer. Volledig tegen de verhoudingen in, echter, was het FC Volendam dat de voorsprong pakte. Bilal Ould-Chikh bediende in een counter Garang Kuol, die het leer met een fraaie curve in de rechterbovenhoek krulde: 0-1. Fortuna dacht via Dijks voor rust nog aanspraak te maken op een penalty, maar arbiter Jochem Kamphuis oordeelde tot woede van de Fortuna-fans anders.

Na rust kreeg Fortuna dan toch waar het recht op had. Tijjani Noslin bediende de net ingevallen Oguzhan Ozyakup, die op zijn beurt Halilovic inspeelde. De Kroaat had vervolgens een wel hele lepe steekbal in huis, die Ozyakup vrij voor doelman Mio Backhaus zette. De Turk wipte de bal er keurig overheen en trok zo de stand gelijk: 1-1. Tien minuten later voltooide de Limburgers de comeback. Na een knappe actie en dito voorzet van Inigo Cordoba kopte Noslin de bal in de rechterhoek: 2-1. In de slotfase bepaalde Halilovic na een zeer knappe actie en afronding de eindstand op 3-1, waardoor Fortuna nu tijdelijk op de vijfde positie bivakkeert.