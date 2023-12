Ongemak spat er vanaf bij ontmoeting tussen Cristiano Ronaldo en McGregor

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor twee wereldsterren.

In Saudi-Arabi√ę is het zaterdag tot een ongemakkelijke ontmoeting gekomen tussen Cristiano Ronaldo en Conor McGregor. De twee waren aanwezig bij boksevenement Day of Reckoning, toen de Ierse MMA-vechter naast de Portugese sterspeler van Al-Nassr kwam zitten.

UNREAL SCENES! ?? "Who's winning this one?!" Conor McGregor chops it up with Cristiano Ronaldo and compares watches ? ?? Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office ?? https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/8xBdJbUNlz ‚ÄĒ Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023

McGregor begon meteen te wauwelen tegen Ronaldo's gesprekspartner, waarbij de stervoetballer zich zichtbaar ongemakkelijk tussen de twee in begaf. McGregor was bij het evenement aanwezig vanwege een lezing die hij gaf. Ronaldo was er op uitnodiging van een van de organisatoren.

