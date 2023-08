Ongelukkige uitvaller bij Ajax moet met brancard van veld: toptransfer in gevaar

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Gerónimo Rulli is zaterdagavond bij de eerste wedstrijd van Ajax in de Eredivisie dit seizoen geblesseerd uitgevallen. De doelman, die volgens Duitse media in zeer nadrukkelijke belangstelling staat van Bayern München, viel na een botsing met Heracles Almelo-spits Jizz Hornkamp in de 28ste minuut geblesseerd uit. Er was zelfs een brancard nodig om Rulli van het veld te dragen.

Opvallend genoeg werd Jay Gorter door Maurice Steijn ingebracht voor Rulli. Dat hield in dat Diant Ramaj, die voor ongeveer acht miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, op de bank moest blijven. De blessure voor Rulli brengt zijn mogelijke transfer naar Bayern in elk geval in gevaar. Bayern wil de gesprekken met het management van Rulli nog dit weekeinde intensiveren, zo wist BILD zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd te melden.

De Argentijnse doelman van Ajax verlaat het veld na een ongelukkige botsing met Jizz Hornkamp. #ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

De kampioen van Duitsland moet eerste keus Manuel Neuer nog enkele maanden missen en zag back-up Yann Sommer onlangs naar Internazionale vertrekken. Hierdoor wordt er vaart gemaakt met het aantrekken van een nieuwe keeper. Florian Plettenberg van Sky Sport meldde woensdag al dat Bayern de onderhandelingen met het kamp-Rulli had geopend.