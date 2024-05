Ongelooflijke comeback FC Köln zorgt voor bloedstollende slotronde in Bundesliga

FC Köln maakt na een spectaculaire slotfase nog altijd kans op handhaving in de Bundesliga. De ploeg van trainer Timo Schultz moest zondagmiddag het cruciale duel met FC Union Berlin winnen en wist in de absolute slotfase een 1-2 achterstand om te buigen in een 3-2 zege. Damion Downs voltooide in blessuretijd de ongelooflijke comeback. Köln moet in de laatste speelronde winnen van FC Heidenheim en hopen op gunstige resultaten op de andere velden.

Köln wist vooraf dat het moest winnen om kans te blijven houden op lijfsbehoud. In dat kader konden die Geißböcke niet slechter beginnen, want na twintig minuten stond Union al met 0-2 voor. De eerste treffer viel na een kwartier spelen, toen Robin Knoche een hoekschop van Christopher Trimmel uitstekend binnenkopte.

Viel minuten later speelde Danilho Doekhi een cruciale rol bij de 0-2. De centrumverdediger kopte tegen de hand van Faride Alidou aan, wat na een VAR-check leidde tot een strafschop. Kevin Volland schoot met links door het midden raak.

De verslagen supporters in de RheinEnergieStadion hadden vlak voor rust toch nog reden tot juichen. Arbiter Deniz Aytekin wees namelijk voor de tweede keer van de middag naar de stip, ditmaal nadat Rani Khedira opzichtig aan Timo Hübers hing. Aanvoerder Florian Kainz pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot zijn vijfde van het seizoen binnen: 1-2.

Alidou kreeg al snel na rust de mogelijkheid om zijn veroorzaakte strafschop goed te maken, maar de rechtsbuiten schoot vanaf een meter of twee voor het doel van Union over. Aan de andere kant kwam Köln juist goed weg, toen een kopbal van Robin Gosens op de bovenkant van de lat plofte.

Schultz bracht voormalig Eredivisionist Mark Uth binnen de lijnen en dat haalde in eerste instantie niets uit. Zo schoot de Duitser teleurstellend naast, toen hij zich in kansrijke positie bevond. In minuut 87 was het toch raak voor Köln, toen Simon Tigges een mislukt schot van Uth binnenkopte: 2-2.

Het was nog niet genoeg voor Köln, dat zes minuten aan blessuretijd had om de broodnodige winnende te maken. In de derde minuut van de blessuretijd werden de Köln-supporters gek, toen Damion Downs erin slaagde de 3-2 binnen te koppen. Zodoende wacht de onderkant van de Bundesliga, net als vorig seizoen, een bloedstollend slot van het seizoen.

Stand Bundesliga

13. Bor M'gladbach 33 - 34 (-7)

14. VfL Bochum 32 - 33 (-24)

15. FC Union Berlin 33 - 30 (-26)

16. FSV Mainz 32 - 29 (-17)

17. FC Köln 33 - 27 (-29)

18. SV Darmstadt 32 - 17 (-46)

