Ongelooflijk: Benfica mist liefst 3 (!) strafschoppen bij terugkeer Orkun Kökçü

Benfica heeft vrijdagavond een minimale zege geboekt op hekkensluiter Chaves: 1-0. Trainer Roger Schmidt zag zijn elftal liefst drie strafschoppen - waaronder één dramatisch ingeschoten door sterspeler Angel Di María - missen, om via een doelpunt van toptalent João Neves uiteindelijk toch nog drie belangrijke punten over de streep te trekken in de Portugese titelstrijd.

Voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü zat na zijn eerdere verbanning weer bij de wedstrijdselectie van Schmidt, maar kwam slechts 8 minuten in actie. De strenge Duitse oefenmeester had wel een basisplaats in huis voor onder meer Nicolás Otamendi, Fredrik Aursnes, David Neres en Di María.

Wéér een penalty voor Benfica... ??????! ?? En dan mag die opnieuw... ?????? ??????! ?? Chaves-doelman Hugo Souza stopt deze wedstrijd 3 (!) strafschoppen ?????#ZiggoSport #LigaPortugal #SLBGDC pic.twitter.com/LgXd4JZEYj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 29, 2024

Na 26 minuten gaf Di María een vervolg aan zijn twijfelachtige status als penaltynemer. De Argentijnse wereldkampioen mocht voor de vijftiende keer in zijn carrière aanleggen vanaf elf meter. Een slappe inzet zorgde ervoor dat de Braziliaanse doelman Hugo Souza de bal kon stoppen, waardoor Di María voor de vijfde keer in zijn actieve loopbaan een strafschop miste.

Ook in het tweede bedrijf moest o Glorioso er behoorlijk aan trekken. Tot grote ergernis van Schmidt miste spits Arthur Cabral na 66 minuten eveneens een penalty, door de bal in dezelfde hoek als Di María op Souza te schieten. Cabral kreeg nog een herkansing vanwege het vroege inlopen van de Chaves-defensie, maar stuitte opnieuw op Souza, die in het Estádio da Luz dus driemaal een penalty keerde.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Benfica, toen Neves een scherp aangesneden vrije trap van Di María wist te verlengen in de verre hoek: 1-0. Het zeldzame doelpunt van het Portugese wonderkind zorgt ervoor dat de recordkampioen in de race blijft voor de landstitel. Concurrent Sporting Portugal komt vrijdag om 21:30 uur nog in actie op bezoek bij Estrela.

