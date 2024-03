Ongeloof binnen RKC: ‘Dat Seuntjens bij ons speelt... Hij is zó goed’

Etienne Vaessen heeft zaterdagavond de loftrompet gestoken over Mats Seuntjens. De aanvallende middenvelder was in de uitwedstrijd tegen Excelsior goed voor de 1-1 en redde daarmee een punt voor zijn ploeg.

Het waren voor Seuntjens zijn eerste minuten sinds 3 februari. De afgelopen weken moest de middenvelder missen door blessureleed. Bij zijn terugkeer bewees hij meteen zijn waarde.

Mats Seuntjens met een fantastische en zeer belangrijke treffer!??#excrkc — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2024

"Hij heeft een moeilijke periode gehad, ook bij FC Utrecht, maar hij heeft gewoon zó veel kwaliteit... Je zag het meteen toen-ie erin kwam", aldus Vaessen. "Dat zo'n gozer bij RKC speelt... Ik zeg dit niet omdat het mijn vriend is, maar hij is zó goed. Wij zijn in ieder geval heel blij met hem. Hij kan hier weer lekker ballen."

Seuntjens schoot een kwartier voor tijd op werkelijk schitterende wijze raak. De RKC'er ontving de bal van Dario van den Buijs, dolde Siebe Horemans en schoot van een meter of 25 raak in de rechterbovenhoek.

"Dat was wel overtuigend, hè?", aldus een trotse Henk Fraser na afloop. "Dit zijn speciale mannen met speciale kwaliteiten. We konden nog niet met hem starten, we moeten voorzichtig met hem zijn, maar dit zijn de mensen die het voetbal heel speciaal maken."

Volgens Vaessen had RKC misschien wel meer verdiend. "Ik denk dat wij de beter voetballende ploeg waren en de meeste kansen hadden. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat Mats hem er met zo'n zondagsschot inschiet."

Fraser heeft ondanks de zestiende plek op de ranglijst vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. "Ondanks waar we staan en dat de resultaten tegenvallen in verhouding met ons spel, is er nog steeds een hele goede sfeer en is iedereen superbereid. Wat dat betreft hebben we het nog in eigen hand om ons veilig te spelen."

