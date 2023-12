Ongekende voetbalavond: Oranje houdt hoop op Spelen na ongelofelijke apotheose

Dinsdag, 5 december 2023 om 22:43 • Lars Capiau • Laatste update: 23:15

De OranjeLeeuwinnen hebben zich na een bizarre ontknoping geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Derhalve maakt de ploeg van Andries Jonker nog altijd kans op een ticket voor de Olympische Spelen. Een dubieus scenario leek zich te voltrekken met de 0-6 overwinning van Engeland in Schotland, maar door twee doelpunten in blessuretijd eindigen de Nederlandse vrouwen als groepswinnaar.

Aan Nederlandse kant speelden Daniëlle van de Donk en Lineth Beerensteyn respectievelijk hun 150ste en 100ste interland. Het Belgische elftal won eind september in Leuven met 2-1 van Oranje en waren dinsdag uit op een soortgelijk resultaat.

In het Koning Willem II stadion in Tilburg dachten de Nederlandse speelsters al na een kwartier de openingstreffer te noteren. Een rake kopbal van Lieke Martens werd echter terecht afgevlagd wegens buitenspel.

Na pogingen van Esmee Brugts opende Beerensteyn na 35 minuten spelen de rekening namens Nederland. Victoria Pelova bediende na Belgisch balverlies Beerensteyn. De aanvalster aarzelde niet en schoof beheerst binnen: 1-0.

Kort na rust, toen ook de Nederlandse vrouwen melding kregen van de 0-4 ruststand in Schotland, tekende Beerensteyn voor haar tweede. Uit de rebound, ogenschijnlijk in buitenspelpositie, trof zij doel: 2-0.

Vivianne Miedema, hersteld van een langdurige blessure, kwam na ruim een uur spelen in de ploeg. Al snel creëerde zij een grote kans voor Martens. Laatstgenoemde schoot echter net langs de verkeerde kant van de paal.

In de blessuretijd kwam daar de - zo leek het - bevrijdende 3-0 voor Oranje. Na een initiële kopbal op de lat, werkte Damaris Egurrola binnen. Omdat Engeland in de allerlaatste minuut echter ook op 0-6 kwam, leek die treffer niets waard. Totdat Oranje, wederom in de blessuretijd en weer via Egurrola, ook nog voor de 4-0 aantekende en het Tilburgse stadion deed ontploffen.

Schotland - Engeland 0-6

Omdat alleen de groepswinnaar kans zou maken op een Olympisch ticket moest Engeland met grote cijfers van Schotland winnen. Ironisch genoeg had ook Schotland baat bij een flinke verliespartij. Alleen in dat geval zou het namelijk Schotse speelsters mogen afvaardigen om namens Team Groot-Brittannië aan de Spelen mee te doen.

Het leidde al in de eerste helft tot een dubieuze 0-4 voorsprong. Alex Greenwood kopte de Engelsen in minuut 12 naar een voorsprong, waarna Lauren James met twee goals in twee minuten de voorsprong flink uitbreidde: 0-4. Beth Mead tekende met haar eerste interlanddoelpunt voor een 0-4 voorsprong; Fran Kirby zette kort na rust de 0-5 op het bord, waarna Lucy Bronze in minuut 90+3 de 0-6 tegen de touwen schoot. Die bleek echter niks meer waard.

Stand Groep 1:

1. Nederland 6-12 (14-6)

2. Engeland 6-12 (15-8)

3. België 6-8 (7-8)

4. Schotland 6-2 (3-14)