Ongekende nachtmerrie voor Gavi: toptalent raakt zwaar geblesseerd en mist EK

Zondag, 19 november 2023 om 23:01 • Bart DHanis • Laatste update: 23:19

Spanje heeft zondagavond de groepswinst in de EK-kwalificatiepoule veiliggesteld. In Valladolid waren de Spanjaarden met 3-1 te sterk voor Georgië. Robin Le Normand, Ferrand Torres en Georgiër Luka Lochoshvili kwamen namens Spanje op het scoreformulier. Khvicha Kvaratskhelia scoorde namens de bezoekers. Gavi raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie en moest het veld in tranen verlaten.

Spanje schoot uit de startblokken zondagavond. Robin Le Normand knikte al na vier minuten een indirecte vrije bal van Ferran Torres tegen de touwen: 1-0. Georgië knokte zich echter al snel weer terug in de wedstrijd. Giorgi Chakvetadze stak Kvaratskhelia weg, die het hoofd koel hield en laag afrondde: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens zagen de fans in het stadion hoe Gavi zich na 26 minuten spelen moest laten vervangen door Oihan Sancet, middenvelder van Athletic Club de Bilbao. De medische staf van Spanje heeft bevestigd dat het om een ernstige blessure gaat. Vermoedelijk heeft het toptalent een kruisband afgescheurd, waardoor hij naar alle waarschijnlijkheid het EK van volgend jaar moet missen.

Na 32 minuten spelen kreeg Álvaro Morata een enorme kans om zijn land weer op voorsprong te zetten. De spits van Atlético Madrid schoot een voorzet van Ferran Torres recht op Georgië-doelman Giorgi Mamardashvili af, waardoor het gelijk bleef tot aan de rust.

Tien minuten na rust kwamen de Spanjaarden weer op voorsprong. Ferran Torres knikte een voorzet van José Gayá bij de tweede paal via de grond raak: 2-1. Ferran Torres vierde het doelpunt door het shirt van de geblesseerd uitvallen Gavi omhoog te houden, wat zou impliceren dat het toptalent een ernstige kwetsuur heeft opgelopen.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Spanje de marge. Lamine Yamal gaf de bal in de zestien, waarna Lochoshvili de voorzet achter zijn eigen doelman knikte: 3-1. In de slotfase van het duel nam Spanje gas terug en kwam het niet meer tot scoren.

Door de overwinning is Spanje bovenaan Groep A geëindigd. Schotland speelde in eigen huis met 3-3 gelijk tegen Noorwegen en plaatste zich als tweede voor het EK van 2024 in Duitsland. Spanje zit door de groepswinst in Pot 1 van de loting. Schotland voegt zich bij Nederland in Pot 3.