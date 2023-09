Ongekende blunder Griekse bond: vier spelers onnodig buiten selectie gehouden

Dinsdag, 12 september 2023

De Griekse voetbalbond (EPO) heeft een ongekende fout gemaakt. De bond ging ervan uit dat vier Griekse spelers geschorst waren voor het duel met Gibraltar, nadat zij hun tweede gele kaart van de kwalificatiereeks ontvingen tegen Oranje (0-3 verlies), maar spelers zijn echter pas geschorst bij drie gele kaarten, waardoor de vier spelers gewoon mee hadden kunnen doen tegen Gibraltar.

De bond had voor de wedstrijd tegen Gibraltar bij coach Gustavo Poyet aangegeven dat Manolis Siopis, Kostas Tsimikas, Petros Mantalos en Dimitros Kourbelis allen geschorst waren nadat zij hun tweede gele kaart van de EK-kwalificatiecyclus hadden ontvangen tegen Nederland. Poyet hield alle vier de spelers buiten de selectie in het gewonnen duel met Gibraltar (5-0 winst), maar nu blijkt dus dat de spelers helemaal niet geschorst waren.

De fout van de bond heeft geen directe gevolgen, maar kan wel vervelend uitpakken voor de Grieken. Griekenland speelt de volgende wedstrijd tegen Ierland, waarna de wedstrijd tegen Nederland volgt. Als een van die vier spelers tegen Ierland de derde gele kaart van de kwalificatiecyclus krijgt, mist hij dus het duel met Oranje.

EPO gaf de fout maandag via de officiële kanalen toe. “De administratie zal de kwestie onderzoeken, rekening houdend met de algemene bijdrage van iedereen aan het Griekse voetbal en hun bijzondere bijdrage aan het nationale team. Er zal in de komende dagen een besluit genomen worden over de procedure en hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen.”