Onderzoek wijst uit: Ajax is titel ‘populairste club van het land' kwijt

Dinsdag, 16 mei 2023 om 19:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:16

Ajax is dit seizoen niet de populairste club van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Landskampioen Feyenoord staat dit seizoen ook qua populariteit op één, gevolgd door bekerwinnaar PSV. Ajax moet het doen met de derde plaats, terwijl het vorig seizoen nog op één stond. Feyenoord was in 2012 en 2016 ook de populairste club van het land. Populariteit wordt in het onderzoek gemeten aan de hand van naamsbekendheid, waardering en binding.

Ajax kent zowel op bestuurlijk als sportief vlak een teleurstellend seizoen en dat is terug te zien in de populariteitscijfers. "De langdurige heisa bij Ajax doet het imago geen goed”, stelt merkadviseur Hendrik Beerda op de website van zijn Consultancy. "De gemiddelde Nederlander roemt de club nog steeds om het beste, creatiefste spel in het mooiste stadion van het land. Maar qua sympathie bungelt Ajax onderaan de lijstjes, mede door de mensen die er werken en de sfeer tijdens de wedstrijden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het onderzoek stelt verder dat de Ajax Vrouwen 'de kracht hebben om het beschadigde imago te herstellen'. Beerda: "Het vrouwenelftal bezit de bijzondere mix van topkwaliteit én sympathie. De clubleiding doet er dan ook goed aan om de Vrouwen maximaal in de publiciteit proberen te krijgen. Door het recent behaalde landskampioenschap lijkt dit niet al te moeilijk." Verder valt op dat Sparta Rotterdam de op vier na populairste club van het land is geworden, terwijl Vitesse vier plaatsen is gedaald en nu negende staat.

Willem II

Sinds de eerste meting van het onderzoek in 2010 maakt Willem II de sterkste populariteitsgroei door. Dertien jaar geleden stonden de Tilburgers nog op de achttiende plaats, maar in 2023 is Willem II terug te vinden op plek acht. Dat voetbal nog altijd veruit de populairste sport is, komt terug in de cijfers van favoriete sportclubs. Op plek 29 is hockeyclub Bloemendaal de eerste niet-voetbalclub op de ranglijst.

De top tien populairste clubs in 2023 ten opzichte van 2022

1. Feyenoord (2)

2. PSV (3)

3. Ajax (1)

4. FC Utrecht (6)

5. Sparta Rotterdam (9)

6. AZ (4)

7. FC Twente (7)

8. Willem II (11)

9. Vitesse (5)

10. FC Groningen (10)