Onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag Marc Overmars afgerond

Dinsdag, 7 november 2023 om 16:44 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:28

Het onderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van vermeend grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars bij Ajax, is afgerond. Dat heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) bevestigd. Volgens Henk van Aller, directeur van het instituut, zal de tuchtcommissie binnen enkele weken uitspraak doen. Overmars heeft vervolgens nog de optie om in beroep te gaan.

Overmars vertrok in februari 2022 als directeur voetbalzaken van Ajax. "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen", zo luidde het bericht van Ajax destijds.

Er waren verschillende meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijk personeel van Ajax door Overmars. De voormalig aanvaller zou onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwen hebben gestuurd.

Twee weken later maakte Ajax melding van de zaak bij het ISR, en werd er een onderzoek gestart. Toen werd al bekend dat er verschillende straffen mogelijk zijn op basis van het tuchtreglement: van een waarschuwing tot een royement als lid van een sportbond.

Nu, ruim 1,5 jaar later, is het onderzoek dus afgerond. "De onderzoeksfase is nu afgerond en de aanklager heeft met zijn team van onderzoekers alle feiten verzameld", zegt Van Aller daar volgens diverse media over. "Het feitenrelaas is met een aangifte voorgelegd aan de tuchtcommissie, die spoedig uitspraak zal doen."

De uitspraak die over enkele weken dus volgt, zal schriftelijk worden verspreid. Overmars kan daarna de keuze maken of hij wel of niet in beroep wil gaan.

Royal Antwerp

Ruim een maand na zijn vertrek bij Ajax werd Overmars aangesteld als sportief directeur van Royal Antwerp. Hij tekende daar een contract voor vier jaar. Dit jaar won hij met Antwerp nog de Belgische landstitel, de Croky Cup én de Supercup.