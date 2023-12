‘Ondemocratisch’ voorstel van voorzitter Ceferin leidt tot woede in UEFA-top

De voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, heeft voor verdeeldheid gezorgd in de top van de Europese voetbalbond. Hij zou namelijk voor een vierde periode voorzitter willen zijn van de UEFA, maar dat gaat tegen de statuten in. Daarom zou Ceferin de regels van de bond willen aanpassen, zo heeft de UEFA bevestigd.

In de statuten van de voetbalbond staat dat een een voorzitter voor maar drie termijnen van maximaal vier jaar mag blijven zitten. Ceferin, die bezig is aan zijn derde termijn, zou graag langer aanblijven.

Aangezien dit tegen de UEFA-statuten ingaat, wil de voorzitter daarin een wijziging doorvoeren. Deze statuutwijziging maakt het mogelijk dat Ceferin voor een vierde periode kan aanblijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De wens van de Sloveen is opmerkelijk te noemen, daar hij in 2016 zelf deze regel invoerde toen hij werd aangesteld als voorzitter van de UEFA.

Destijds won hij de verkiezingen van Michael van Praag, huidig RvC-lid bij Ajax. In 2019 en eerder dit jaar werd Ceferin herkozen als voorzitter. Dat was beide keren geen grote opgave, want in zowel 2019 als 2023 was er geen tegenkandidaat.

De kwestie is reeds besproken bij een vergadering van de UEFA. Vicevoorzitter David Gill zou volgens de BBC woedend hebben gereageerd op het voorstel van Ceferin en noemde het plan 'ondemocratisch'. De Brit zou lang niet de enige zijn die zo over het voorstel denkt.

Tijdens het UEFA-congres op 8 februari in Parijs zal moeten blijken hoe de rest van de UEFA-top aankijkt tegen het idee van Ceferin. Op die dag buigen de 55 aangesloten lidstaten zich erover en weet de voorzitter of hij zijn zin krijgt of niet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties