Onbegrip voor keuze Koeman: ‘Zonder heel negatief te willen doen...’

Vrijdag, 10 november 2023 om 15:35 • Wessel Antes • Laatste update: 15:35

Pieter Zwart begrijpt niet dat Ajacied Jorrel Hato is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, zo laat de journalist blijken in een video-item van Voetbal International. De hoofdredacteur vindt de beeldvorming rondom de zeventienjarige verdediger van Ajax wel ‘heel positief’, terwijl de linkspoot volgens hem te vaak de fout ingaat. Zwart is van mening dat de oproep van bondscoach Ronald Koeman erg vroeg komt.

Op de beelden van VI valt te zien hoe journalisten Zwart, Martijn Krabbendam en Sjoerd Keizer live reageren op de selectie van Oranje. Debutant Hato is logischerwijs de eerste naam die besproken wordt. Keizer noemt Hato een van de ‘lichtpuntjes’ bij Ajax, waarna Zwart wat tegengas geeft.

“Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... Zonder heel negatief te willen doen, maar het is soms ook wel een beetje beeldvorming”, aldus Zwart. “Over Hato wordt alles positief uitgelegd.”

Zwart stelt dat Hato lang niet alles goed doet bij Ajax. “Je kunt van Hato dit seizoen een compilatie maken van beelden waarin je hem verdedigend dingen ziet doen wat echt ongelooflijk is.” De Rotterdamse tiener miste dit seizoen nog geen minuut bij Ajax, dat al meer dan dertig doelpunten tegenkreeg.

“Ik snap wel dat je hem er een keer bij wil nemen omdat je hem will zien en hij de potentie heeft voor het Nederlands elftal”, bedenkt Zwart een reden voor de oproep van Hato. “Maar als je ziet wat hij verdedigend nog aan fouten maakt, lijkt het me niet dat hij nu al in aanmerking komt voor een basisplaats in het Nederlands elftal.”

Voor in de toekomst wordt Hato wel een interessante optie volgens Zwart. “Zeker met zijn opbouwende kwaliteiten is het natuurlijk wel een speler waar potentie in zit. Je speelt ook tegen Gibraltar, dus dat gaat dan wel lukken.”

Feyenoord-watcher Krabbendam lijkt de keuze van Koeman beter te begrijpen. “Dit doet Koeman wel vaker. Dan wil hij een speler gewoon even zien, bijvoorbeeld hoe hij zich presenteert in een groep en op training. Ze zijn in het achterhoofd al een beetje bezig met het EK van komende zomer. Maatsen gaat nu niet mee, want die hebben ze al gezien. Dat weten ze nu.” Chelsea-verdediger Ian Maatsen, die in tegenstelling tot Hato wel tot de voorselectie behoorde, moet zich maandag melden bij Jong Oranje in Zeist.