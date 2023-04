Onbegrip over definitief staken van duel in Groningen: ‘KNVB is doorgeslagen’

Zaterdag, 22 april 2023 om 22:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:38

Scheidsrechter Richard Martens besloot het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en NEC zaterdagavond bij een 0-0 stand definitief te staken. Nadat zijn assistent Joris Westerhof werd geraakt door een beker bier hield de arbiter zich aan het nieuwe protocol van de KNVB. Op sociale media is gemengd gereageerd op het definitief staken van de wedstrijd. Bij veel supporters overheerst er onbegrip. Zij vinden het besluit van scheidsrechter Martens overdreven.

Jan Bluyssen, competitiemanager KNVB, laat weten dat het definitief staken geheel conform de regels was. "We kunnen niet anders dan deze beslissing nemen, als we dit eindelijk willen stoppen." De nieuwe richtlijnen waren duidelijk: Als een speler of een official vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, moet er definitief worden gestaakt. Op sociale media zijn de meeste supporters het niet eens met het besluit dat door scheidsrechter Martens werd genomen.

De KNVB legt de lat hoog met het definitief staken van FC Groningen-NEC vanwege het gooien van één beker. Omdat de kuiten van de assistent-scheidsrechter werden geraakt is er niet tijdelijk maar definitief gestaakt en kunnen 20.000 man naar huis. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 22, 2023

Voor één individu is het dus mogelijk om een hele wedstrijd te saboteren en de middag of avond van tienduizenden mensen in een stadion en miljoenen tv-kijkers te verpesten. Enorm zware straf. Of het helpt? Ben benieuwd. Gezond verstand is niet overal te koop helaas. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 22, 2023

We roepen het al zo lang, maar het is nu toch daadwerkelijk eens tijd voor het individu straffen? Echt ongelooflijk dat de overige pak en beet 20.000 supporters ín het stadion en de duizenden op de bank thuis de lul zijn door zo'n actie van een jochie? #gronec #voetbalwet — Jeroen (@jeroenfcg) April 22, 2023

De KNVB is helemaal doorgeslagen. Tuurlijk moet je hier tegen optreden maar om de wedstrijd definitief te staken vanwege 1 supporter is gewoon waanzin. #gronec — Daan (@Daan2344) April 22, 2023