Onbegrip over afserveren van Ajax: ‘Hij moet iets vreselijks hebben gedaan’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 08:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:35

Er is bij Ajax nog altijd geen enkele duidelijkheid over wie er volgend seizoen hoofdtrainer is. Peter Bosz deed begin april in Rondo een praktisch open sollicitatie, toen hij zei te willen praten als Ajax zich bij hem zou melden. Een week later herhaalde hij deze woorden bij Studio Voetbal. Later werd duidelijk dat de 59-jarige Bosz momenteel niet serieus in beeld is bij de Amsterdammers. Het links laten liggen van de clubloze trainer door Ajax zorgt voor gefronste wenkbrauwen in Voetbalpraat.

John Heitinga nam na het ontslag van Alfred Schreuder in januari tijdelijk de honneurs waar bij Ajax. De oefenmeester maakt het seizoen af als hoofdtrainer, maar heeft nog geen duidelijkheid gekregen of hij komend seizoen ook voor de groep zal staan. Bosz werd regelmatig gelinkt aan de openstaande vacature, maar een rentree bij Ajax lijkt er niet in te zitten. Hij vertrok in 2017 na een dienstverband van één jaar bij de Amsterdammers omdat hij niet goed overweg kon met een deel van de technische staf. Bosz wilde daarnaast tevergeefs zijn eigen assistenten kiezen.

Aan tafel bij Voetbalpraat wordt de huidige situatie van Ajax besproken. “De droomkandidaat die aan alle eisen voldoet, uit de Nederlandse competitie komt, de routine heeft en het voetbal speelt dat Ajax gewend is te spelen, die zit bij Feyenoord”, zegt Sjoerd Mossou. “Slot wordt het niet. Dan houd je niet zoveel keuzes over. Waarschijnlijk gaan ze in het buitenland kijken, daar zitten weer allemaal nadelen op het vlak van communicatie aan. Dan komen ze misschien wel tot de conclusie om toch maar door te gaan met John Heitinga.”

Kenneth Perez vindt het vreemd dat Bosz niet serieus in beeld is voor het hoofdtrainerschap. “Hij is toch wel iemand die bij Ajax heeft bewezen dat hij iets teweeg kan brengen. Hij heeft de finale in de Europa League gehaald met herkenbaar voetbal”, werpt de Deense analyticus op. “Hij moet iets vreselijks hebben gedaan, iets verschrikkelijks of zo”, zegt Martijn Krabbendam vervolgens. Perez is van mening dat het voor Ajax sowieso belangrijk is in welke Europese competitie ze komend seizoen actief zijn. “Met nog één speelronde te gaan kunnen ze in het slechtste geval veroordeeld worden tot Conference League-voetbal, maar ook nog voorronde Champions League.”