Onbegrijpelijke mispeer van Gimenez: spits van Feyenoord mist voor open doel

Zaterdag, 25 november 2023 om 17:31 ‚ÄĘ Laatste update: 17:53

Feyenoord heeft het zaterdag lastig op bezoek bij Excelsior. Santiago Gimenez zette de ploeg van Arne Slot weliswaar vroeg op voorsprong, de Kralingers kwamen in de eerste helft via Troy Parrot op gelijke hoogte. Gimenez had in de 38ste minuut absoluut zijn tweede van de wedstrijd moeten maken, maar de Mexicaan schoot voor open doel mis.

Gimenez had de bal voor het inschieten na een uitstekende breedtepass van Calvin Stengs, maar de spits van Feyenoord raakte de bal verkeerd en schoot over. Gimenez pakte in de tweede helft overigens zijn kans op eerherstel door alsnog de 1-2 op het scorebord te zetten.