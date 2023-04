Onana en Brozovic clashen op laatste training voor Inter - Benfica

Woensdag, 19 april 2023 om 07:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:15

Het is dinsdag tijdens de laatste training van Internazionale voor de return in de Champions League tegen Benfica tot een korte aanvaring gekomen tussen André Onana en Marcelo Brozovic. De voormalig Ajacied ging tijdens de rondo in de ogen van de Kroaat iets te stevig op hem door, waarna hij zijn frustraties afreageerde. Romelo Lukaku moest tussen beide komen om de rust terug te laten keren.

Internazionale zit niet in de beste fase van het seizoen. De ploeg van Simone Inzaghi wist vorige week in Lissabon weliswaar te winnen met 0-2 van Benfica, in competitieverband werd begin maart voor het laatst gewonnen. Het heeft geresulteerd in een vijfde plek in de Serie A. I Nerazzurri moeten alle zeilen bijzetten om zich in de laatste wedstrijden van het seizoen bij de eerste vier te voegen om zeker te zijn van Champions League-voetbal.

Momento tenso entre Onana y Brozovic durante el entrenamiento del Inter ?? ¡Hasta Lukaku tuvo que intervenir! ?? pic.twitter.com/HtON09Tyn1 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) April 19, 2023

Het miljardenbal biedt dit seizoen een grote troost voor de Milanezen. De ploeg van Inzaghi is nog één stap verwijderd van een stadsderby tegen AC Milan in de halve finale en dat brengt duidelijk spanningen met zich mee. De grote aartsrivaal wist dinsdagavond Napoli uit te schakelen. Dat bij Inter iedereen op scherp staat, werd dinsdag wel duidelijk. Bij een rondo was Brozovic niet gediend van de felheid van Onana, waarna hij zijn ploeggenoot te lijf wilde gaan.

Op beelden op internet is te zien hoe de middenvelder boos tegen een handdoek schopt nadat Onana fel op hem doorgaat. De middenvelder wilde de confrontatie aangaan met de goalie, maar ziet toe hoe Danilo D'Ambrosio en Lukaku zich opwierpen als bemiddelaars, waarna de rust ook snel terugkeerde. Het incident vond plaats tijdens het deel van de training dat, volgens de regels van de UEFA, openbaar was voor de pers. Vrijwel meteen na de aanvaring kon de training worden hervat.