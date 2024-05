‘Omstreden betalingen vanuit Saudi-Arabië brengen Gerard Piqué in het nauw’

De autoriteiten in Spanje onderzoeken betalingen vanuit Saudi-Arabië richting Gerard Piqué die mogelijk dubieus van aard zijn. De naam van de voormalig verdediger van FC Barcelona komt naar voren in het onderzoek naar mogelijke corruptie van de Spaanse voetbalbond RFEF.

Piqué maakte het met zijn bedrijf Kosmos mogelijk dat de wedstrijd om de Spaanse Supercup, tussen de kampioen en bekerwinnaar, vanaf 2019 plaatsvindt in Saudi-Arabië. In de nieuwe opzet strijden telkens in januari vier Spaanse clubs om de prestigieuze prijs.

De inmiddels gestopte Piqué wordt er volgens AS nu van verdacht dat hij vanwege de deal omtrent de Supercopa de España elk jaar vier miljoen euro ontvangt vanuit Saudi-Arabië. Volgens de Spaanse krant is door deze geruchten inmiddels een apart onderzoek gestart naar de handel en wandel van Piqué.

Wat niet in het voordeel van Piqué spreekt is dat hij ten tijde van het ondertekenen van de lucratieve deal, in 2019, nog onder contract stond bij Barcelona. De voormalig mandekker kondigde in november 2022, enkele weken voor het WK in Qatar, plotseling zijn afscheid aan als profvoetballer.

Piqué heeft volgens diverse Spaanse media drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Hij heeft overigens altijd ontkend dubieuze betalingen te hebben ontvangen vanuit Saudi-Arabië. "Ik weet hoe ik een zakelijke deal moet scheiden van het voetbal. Ik heb dan ook geen hulp gekregen", zo liet de Spanjaard eerder optekenen.

"Als je me vertelt dat de Supercup door een commerciële deal wordt beïnvloed, heb je echt geen idee wie ik ben. In de wereld waarin wij opereren, is een commissie van tien procent in overeenstemming met de marktstandaarden", verwees Piqué naar de vier miljoen euro die nu dus voor ophef zorgen.

Rel

Het Spaanse mediumbracht in 2022 naar buiten dat de Spaanse voetbalbond zes jaar lang 40 miljoen euro ontvangt voor elke editie van de Supercopa de España. Piqué en zijn bedrijf Kosmos zouden een voorkeursbehandeling krijgen vanwege de miljoenendeal, maar daar is volgens de Catalaan niets van waar.

