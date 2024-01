OM vervolgt Ihattaren voor mishandeling en poging uitlokken van bedreiging

Mohamed Ihattaren wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023. Vermoedelijk gaat het om de mishandeling van zijn vriendin Yasmine Driouech. Daarnaast zal hij ook worden aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022. Dat bevestigen ingewijden aan het ANP.

Het Openbaar Ministerie kan alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Driouech deed in februari 2023 aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, maar kwam daar vervolgens op terug. Dat had echter geen invloed op de zaak tegen de voetballer. Voor het Openbaar Ministerie maakt het immers niets meer uit, want een woordvoerder liet weten dat er geen aangifte nodig is om iemand te vervolgen.

De Telegraaf schreef eerder dat Ihattaren wordt verdacht van het mishandelen van zijn vriendin. De voetballer liet in september 2022 via Instagram weten verloofd te zijn met TikTok-ster Yasmine. Zes weken later was het stel echter alweer uit elkaar. Inmiddels hebben de twee wel weer een relatie.

De politie bevestigde de vermeende mishandeling in eerste instantie niet. Voor de deur van de woning in Vleuten, die als gevolg van de mishandeling werd doorzocht, hing een plakkaat dat de bewoner de sleutel kon ophalen op het politiebureau in Utrecht.

Ihattaren keerde eind 2023 terug in de voetballerij. Hij tekende een contract bij Slavia, dat hem tot het einde van het seizoen de kans geeft zich te bewijzen. De voormalig middenvelder van PSV en Ajax moet eerst fit zien te raken en liet al enkele keren via social media blijken daar hard mee bezig te zijn.

Ihattaren plaatste begin dit jaar op Instagram een foto van Coach Nic, waarop hij bezig is met een krachttraining. De foto werd begeleid met een emoji van een zandloper. Het leek er sterk op dat Ihattaren trainde in Dubai, daar Coach Nic veel video’s plaatst uit de stad in de Verenigde Arabische Emiraten.

