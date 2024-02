‘Om onverklaarbare redenen staat Taylor altijd in de basis bij Ajax, waarom?!’

Henk Spaan vindt het meer dan terecht dat Kenneth Taylor de afgelopen twee duels werd uitgefloten door het publiek van Ajax. De middenvelder werd midweeks in het Conference League-duel met Bodø/Glimt (2-2) na zeventig minuten gewisseld door Branco van den Boomen. Afgelopen zondag verving Ar'Jany Martha hem tegen NEC (2-2) na ruim een uur spelen.

Van ‘t Schip liet na afloop van het duel met de Nijmegenaren weten dat hij het oneerlijk vindt dat Taylor door het publiek in de Johan Cruijff ArenA als schuldige werd aangewezen voor de mindere resultaten.

“Ik vind dat niet goed en juist. We moeten onze spelers, al helemaal als we het moeilijk hebben, blijven steunen”, aldus Van ‘t Schip. “Kenneth verzet ongelofelijk veel werk. Hij zit misschien even in een fase waarvan hij zelf ook denkt beter te kunnen en beter te willen. Maar dat heeft ook met het hele elftal te maken. Het is niet eerlijk om hem de kop van Jut te laten zijn.”

Reactie Spaan

Spaan, bekend van zijn columns vooris echter van mening dat de trainer van Ajax Taylor veel te lang blijft opstellen. “Van 't Schip moet bij zichzelf te rade gaan hierover", begint Spaan in de

"Hij stelt hem veel te lang op en de trainers hiervoor ook. Het was al duidelijk dat die jongen niet zo goed in zijn vel zit en ook geen rendement heeft. Om onverklaarbare redenen staat hij altijd in de basis, waarom?! Van 't Schip stelt hem steeds op en wordt nu gedwongen om hem steeds vroeger te wisselen.”

“Van den Boomen valt in ieder geval goed in", vervolgt Spaan. “Hij zal steeds sneller gaan invallen. Ik begreep al helemaal niet waarom hij niet in de basis stond.” Van den Boomen maakte midweeks tegen Bodø/Glimt zijn rentree bij Ajax na lang blessureleed. Van ‘t Schip liet hierna direct weten dat hij voorzichtig met de 28-jarige middenvelder is. Vandaar dat hij tegen NEC niet aan de aftrap verscheen.

Steun voor Taylor

Waar Spaan het uitfluiten van Taylor meer dan terecht vindt, is er ook veel steun voor de Ajacied. Zo gaf Marciano Vink als analist vanaan het zeer kwalijk te vinden dat Taylor opnieuw de gebeten hond was bij de Amsterdamse fans. Hetzelfde gold voor de AFCA Supportersclub, de supportersclub van Ajax.