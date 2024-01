Om deze reden trainde de Feyenoord-selectie in Spanje met afgeplakte monden

De spelers van Feyenoord werkten op het trainingskamp in Marbella een deel van de training af met afgeplakte monden, waardoor ze alleen door de neus konden inademen. Guido Vroemen, sportarts, inspanningsfysioloog en trainer van meerdere olympiërs, noemt het ‘een broodje aap’ dat het prestaties bevordert.

“Ik heb nog nooit iemand op pad gestuurd en gezegd: plak je mond maar af”, zegt Vroemen tegenover het Algemeen Dagblad. “Dat is, als je de prestatie wil bevorderen, een broodje aap.”

De selectie van Feyenoord werkte voor het weekend een duurloop van twaalf minuten af met dichtgeplakte monden. Vroemen moet er altijd om lachen als hij het ‘door de neus inademen’ voorbij ziet komen.

“Het effect wordt altijd overdreven, meteen getrokken richting het prestatie bevorderende. Dat verhaal spreekt natuurlijk aan: dat je meer zuurstof in de spiercel zou opnemen en daarmee harder zou lopen. Maar dan heb je een toverstokje, dat werkt namelijk zo niet. Als jij een kilometer zo hard als je kunt wil lopen, gaat dat toch echt het beste als je door je neus én mond kunt ademhalen.”

Feyenoord is daar volgens het AD ook van op de hoogte. De technische staf vraagt de spelers alleen hun monden dicht te plakken aan het einde van een training of bij het joggen op lage intensiteit. “Ze testen op die manier of spelers zich comfortabel voelen bij een andere, gestuurde ademhalingstechniek”, schrijft de ochtendkrant.

Vroemen benadrukt dat aan het ademhalen door de neus enkele voordelen kleven, maar spelers er niet harder door gaan lopen of beter door gaan voetballen. “Kijk, als je de mond afplakt en dwingt door de neus in te ademen, gaat iemand heel bewust op zijn ademhaling letten”, legt de sportarts uit.

“Diep in en diep uit. Dat kan de efficiëntie verbeteren. En diegene gaat ook zijn inspanning moeten doseren, zodat je er als coach meer zeker van bent dat het een rustige en gecontroleerde duurtraining blijft”, aldus Vroemen.

