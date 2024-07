Om deze reden doet het Nederlands elftal niet mee aan de Olympische Spelen van 2024

Vrijdag beginnen de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs officieel, maar woensdag ging het voetbaltoernooi al van start. Bij de mannen doen er zestien landen mee, bij de vrouwen twaalf. Nederland is er echter niet bij. Hoe komt dat precies?

Bij de mannen mogen alleen spelers meedoen die op of na 1 januari 2001 zijn geboren, al mogen daar wel nog drie dispensatiespelers aan worden toegevoegd die al eerder ter wereld kwamen. Dat betekent dat in het geval van het Nederlands mannenelftal niet het ‘grote’ Oranje de kans had om zich te kwalificeren, maar Jong Oranje.

Dat kwalificatie-event was het EK van 2023, dat vorig jaar zomer plaatsvond in Roemenië en Georgië. Nederland zou zich kwalificeren voor de Olympische Spelen als de halve finales werden bereikt.

Dat lukte echter niet: Jong Oranje eindigde als derde in een poule met Georgië, Portugal en België, waardoor het zich niet eens plaatste voor de kwartfinale. Uiteindelijk werden Frankrijk (als gastland) en halvefinalisten Israël, Spanje en Oekraïne de Europese landen die zich plaatsten voor de Olympische Spelen.

In de afgelopen zeventig jaar plaatsten de Nederlandse mannen zich maar één keer voor de Olympische Spelen: in 2008. In Peking haalde Oranje, met onder meer Kenneth Vermeer, Urby Emanuelson en Roy Makaay, destijds de kwartfinale. Daarin won de latere Olympisch kampioen Argentinië, met Messi, na verlenging met 2-1.

Vrouwen

Bij de vrouwen is er geen leeftijdsgrens. De Oranje Leeuwinnen deden tot dusver één keer mee aan de Olympische Spelen: in 2021. Toen werd in Tokio in de kwartfinales verloren van de Verenigde Staten na penalty’s.

Dit jaar hadden de Nederlandse vrouwen zich gekwalificeerd als de finale van de Nations League werd bereikt. Dat lukte echter net niet: Nederland verloor in de halve finale van Spanje. Omdat Frankrijk, dat als gastland al automatisch was gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, echter ook de finale haalde, kreeg Nederland een nieuwe kans. Een zege op Duitsland in de strijd om de derde plek in de Nations League was ook goed voor een Olympisch ticket. In het Abe Lenstra Stadion werd echter verloren: 0-2, en dus geen Olympische Spelen voor de Nederlandse voetbalsters deze zomer.

Behalve gastland Frankrijk en nummer drie van de Nations League Duitsland is ook Nations League-winnaar Spanje deze zomer actief bij het vrouwenvoetbal op de Olympische Spelen. De finale bij de vrouwen vindt plaats op zaterdag 10 augustus, in het Parc des Princes. Bij de mannen is de eindstrijd een dag eerder al in hetzelfde stadion.

