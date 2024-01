Om deze belangrijke reden gaat Henderson liever naar Ajax dan de Premier League

Ajax is momenteel concreet in de markt voor Jordan Henderson, zo bracht transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag naar buiten. Maakt Ajax serieus kans? Wat zijn precies de obstakels bij een eventuele transfer? En waarom wil Henderson eigenlijk vertrekken uit Saudi-Arabië? Voetbalzone zet het in een uitgebreid achtergrondverhaal op een rij.

Door Jordi Tomasowa

Henderson is ongetwijfeld de boeken ingaan als een clubicoon van Liverpool, maar het had niet veel gescheeld of hij was in 2012 na een teleurstellend eerste seizoen door de achterdeur op Anfield vertrokken. Als het aan toenmalig manager Brendan Rodgers had gelegen, werd Henderson destijds betrokken in een deal voor Fulham-aanvaller Clint Dempsey. De Amerikaan was een seizoen eerder goed voor zeventien doelpunten in de Premier League, waardoor Rodgers van zijn komst topprioriteit maakte.

Henderson volgde bij Liverpool Steven Gerrard als aanvoerder op.

Henderson vertelde zijn manager echter dat hij het niet zag zitten om na één seizoen al te vertrekken bij Liverpool en dat hij wilde vechten voor zijn plek in het team. “Ik zou er absoluut alles aan doen om te slagen bij Liverpool en wilde iedereen hun ongelijk bewijzen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan”, zei Henderson enkele jaren geleden over de geklapte deal tegenover The Guardian.

De middenvelder wist uiteindelijk ook Rodgers te overtuigen. Henderson groeide bij Liverpool uit tot een onbetwiste basisspeler en maakte zoveel indruk dat hij in 2014 na het vertrek van Daniel Agger tweede aanvoerder van the Reds werd. “Ik geloof zeker dat Jordan alles heeft wat je nodig hebt om een geweldige aanvoerder te zijn," vertelde Steven Gerrard in januari 2015 aan de Liverpool Echo. “Hij is een fantastische professional die tijdens elke training en in elke wedstrijd het goede voorbeeld probeert te geven. Hij is een fantastische speler en iemand aan wie ik straks de aanvoerdersband kan overdragen.”

Enkele maanden later, toen Gerrard Liverpool inruilde voor Los Angeles Galaxy, werd Henderson door Rodgers aangewezen als eerste aanvoerder. Het was een beloning voor zijn vastberadenheid om te slagen op Anfield. In 12 jaar tijd kwam hij tot 492 officiële duels, waarin hij 33 goals en 57 assists noteerde. Henderson won met Liverpool de Premier League - de eerste in 30 jaar tijd - de Champions League, FA Cup en de EFL Cup.

Door de komst van Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister wist Henderson afgelopen zomer dat een rol op het tweede plan bij Liverpool voor hem in het verschiet zou liggen. Deze boodschap gaf Klopp hem ook mee. Het was voor Henderson een van de redenen om uiteindelijk toch in te gaan op het financieel zeer lucratieve aanbod van Al-Ettifaq.

Hij was jarenlang aanvoerder onder Jürgen Klopp en de Duitse oefenmeester liet zich na het vertrek van de Engels international louter positief uit over zijn pupil. “Henderson heeft het hele pakket. Hij heeft fysieke kwaliteiten, zijn loopvermogen et cetera, maar er is ook het technische gedeelte. Hij is ook technisch heel, héél goed. Dat zien we misschien niet altijd, omdat hij ook een vechter is, maar je kan niet zoveel Premier League-duels spelen en aanvoerder van Liverpool zijn als je niet ook technisch van een superhoog niveau bent, met beide benen.”

Klopp en Henderson bouwden in een kleine acht jaar een hechte band met elkaar op.

Klopp liet weten dat Henderson zich bij Liverpool op tactisch gebied het meest heeft ontwikkeld. “Hij heeft bij ons op allerlei verschillende posities gespeeld en het overal goed gedaan. Hij is van nature een nummer 8, maar hij heeft bij ons ook als nummer 6 gespeeld, daar heeft hij uitstekende wedstrijden gespeeld. En hij heeft bij ons zelfs centraal achterin gestaan. Hendo is een absolute professional, een geweldige gozer en een heel, heel, heel goede speler.”

Henderson is door voormalig ploeggenoten en stafleden bij Liverpool ook alom geprezen vanwege zijn leiderschap “Hij is de motor en heeft de ervaring”, zei assistent-trainer Pepijn Lijnders in 2021 over Henderson. “Hij is een voorbeeld voor anderen. Hij is ook een verlengstuk voor Klopp en mij in het veld. Henderson heeft zich zo enorm ontwikkeld. Hij bewijst dat dit op latere leeftijd ook nog mogelijk is. Het is een echte aanvoerder, ik denk dat je geen groter compliment kunt krijgen. Op de momenten dat ik het hardst wil schreeuwen op de training, hoor ik Jordan een seconde eerder datgene schreeuwen wat ik wilde roepen. Dus hij maakt mijn werk veel makkelijker.”

Wijnaldum raakte in zijn jaren bij Liverpool eveneens onder de indruk van Henderson. De Nederlandse middenvelder speelde in zijn loopbaan al samen met vele grote namen, maar is met name lovend over Henderson. “Ik heb met meerdere spelers gespeeld die geweldige leiders waren”, zei Wijnaldum in 2020 tegenover Sky Sports. “Kevin Strootman en Jordan Henderson springen er bovenuit. Mark van Bommel was ook een goede leider en aanvoerder, maar uit die drie moet ik Henderson kiezen.”

Als aanvoerder van Liverpool won Henderson in 2019 de Champions League.

Vertrekwens uit Saudi-Arabië

De Engelsman kende een voortvarend begin bij Al-Ettifaq, maar na amper zes maanden wil hij alweer uit Saudi-Arabië vertrekken. Met het EK in Duitsland in aantocht wordt de kans steeds reëler dat bondscoach Gareth Southgate Henderson links laat liggen. Alhoewel de keuzeheer altijd het volste vertrouwen in zijn routinier heeft gehouden, moet Henderson zich zorgen gaan maken. Trent Alexander-Arnold is een optie voor het middenveld geworden, terwijl Declan Rice en Jude Bellingham eveneens een zekerheid zijn voor Southgate. Connor Gallagher klopt daarnaast op de deur en Kalvin Phillips kan met een vertrek bij Manchester City ook een serieuze optie voor de bondscoach van Engeland worden.

Het zijn niet alleen de zorgen over zijn interlandcarrière die Henderson inmiddels doen verlangen naar een vertrek bij Al-Ettifaq. De 81-voudig international kan moeilijk aarden in het Midden-Oosten, terwijl ook het voetbal in de Saudi Pro League tegenvalt. Waar Henderson op Anfield wekelijks speelde voor 54.000 supporters, trekt Al-Ettifaq dit seizoen gemiddeld slechts zo’n 8.000 toeschouwers.

Ajax is concreet

Henderson zoekt naar een uitweg en Ajax kan deze in de komende weken weleens gaan bieden. De Amsterdammers zijn al een tijdje op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder en de 33-jarige Henderson past wat dat betreft precies in het plaatje.

Henderson wil na een kleine zes maanden alweer vertrekken uit Saudi-Arabië.

Welke obstakels zijn er?

Er zijn wel enkele obstakels te nemen. De middenvelder moet bij een eventuele transfer naar Ajax flink wat salaris inleveren. In Saudi-Arabië zou hij vijftien miljoen euro per jaar verdienen en bij Ajax willen ze de salarissen sinds afgelopen zomer juist omlaag hebben. Dit zou de onderhandelingen kunnen bemoeilijken.

Volgens Voetbal International is Ajax in samenspraak met de directie en het technisch hart nu op zoek naar manieren om de komst van Henderson financieel haalbaar te maken. De Eredivisionist hoopt de routinier voor meerdere jaren vast te leggen, al zal Henderson dan zelf wel heel wat salaris moeten inleveren. Huren lijkt sowieso geen optie, zo schreef journalist Ben Jacobs eerder. Al-Ettifaq eist in dat geval dat de hurende club het volledige salaris van Henderson overneemt.

Een gevaar dat nog op de loer ligt, is dat clubs uit grotere competities naar de diensten van Henderson gaan hengelen. Volgens de laatste berichtgeving heeft Ajax al meerdere gesprekken gevoerd met de ervaren middenvelder, die zelf ook oren heeft naar een overgang.

Waarom maakt Ajax een serieuze kans?

Het liefst keert Henderson naar verluidt terug naar Engeland, maar tekenen bij een club uit de Premier League ligt niet voor de hand. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Al-Ettifaq, waar hij zijn salaris belastingvrij verdient. Volgens Voetbal International is een terugkeer naar Engeland om financiële redenen 'buitengewoon onaantrekkelijk' voor de voormalig aanvoerder van Liverpool.

“Als hij binnen een belastingjaar terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk, moet hij een gigantisch deel van zijn inkomsten uit Saudi-Arabië direct weer inleveren. Het gaat om tientallen miljoen euro’s.” Henderson kan dus eigenlijk pas over anderhalf jaar, wanneer zijn contract bij Al-Ettifaq terugkeren naar Engeland.

Wat ook voor Ajax spreekt, is dat het na de dramatische eerste seizoenshelft snakt naar een ervaren leider en iemand met ervaring. John van ‘t Schip zit erg dun in de defensieve middenvelders. Het is afwachten wanneer Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk hun rentree kunnen maken, waardoor Benjamin Tahirovic momenteel de enige nummer 6 in de selectie is. Henderson zou bij Ajax direct een meerwaarde zijn. Met veel speelminuten in de Eredivisie en de Conference League, houdt hij zijn kansen op een uitverkiezing voor het EK 2024 bovendien in leven.

