OM deelt straf uit aan Twente-fan (16) die Brobbey racistisch bejegende

Woensdag, 8 november 2023 om 10:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:26

De supporter van FC Twente (16) die Brian Brobbey na de thuiswedstrijd tegen Ajax racistisch bejegende, krijgt een werk- of leeropdracht opgelegd. Dit heeft het Openbaar Ministerie woensdag wereldkundig gemaakt. Het OM houdt de details omtrent de straf achterwege, omdat het een minderjarige verdachte betreft.

De OM bestraft de jonge fan van Twente vanwege het uitschelden van Brobbey en het maken van oerwoudgeluiden tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax op 17 september. Volgens de officier van justitie heeft hij zich hiermee schuldig gemaakt aan 'belediging met een een discriminatoir karakter'.

De Twente-aanhanger kwam niet eerder in aanraking met de politie en ging volgens het OM door groepsdruk over de schreef. Hierdoor heeft hij de impact van zijn wangedrag niet kunnen overzien. De officier van justitie is van mening dat dergelijk gedrag niet getolereerd kan worden, zeker ook omdat het incident veel stof deed opwaaien.

Spijt

De daad van de zestienjarige jongen die Brobbey beledigde zorgde dus voor veel ophef in de voetbalwereld en daarbuiten. Twente deed direct aangifte en er hangt hem een stadionverbod boven het hoofd van maximaal twintig jaar. De dader had al snel spijt en schreef een excuusbrief richting Brobbey.

"Het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit is gebeurd. De dader is opgespoord en zal een passende straf krijgen. Inmiddels heeft deze jongen zijn excuus aangeboden aan Brian Brobbey, Ajax en FC Twente."

"Na een vorig incident bij de spelersbus is er alles aan gedaan om herhaling te voorkomen. Blijkbaar was dit nog niet voldoende", liet algemeen directeur Paul van der Kraan in september weten op de clubsite van Twente.

Van der Kraan verwees in zijn statement naar het incident met Steven Berghuis van afgelopen seizoen. De vleugelaanvaller van Ajax deelde buiten het stadion van Twente een klap uit aan een persoon die racistische opmerkingen maakte in de richting van Brobbey.