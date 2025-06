Olympique Lyon snapt weinig van de terugzetting naar de Ligue 2. Les Gones komen dan ook snel met een reactie op de beslissing van de voetbalbond om de club komend seizoen in te delen op het tweede niveau in Frankrijk.

De degradatie is een gevolg van de financiële wanorde bij de zevenvoudig kampioen van Frankrijk. De club krijgt nog wel de kans om hoger beroep aan te tekenen in de komende periode.

Het besluit is genomen door de DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), de financiële waakhond van de Franse voetbalbond. Lyon had al langer financiële zorgen en de club was meermaals gewaarschuwd.

In november vorig jaar kreeg Lyon al een serieuze tik op de vingers. Toen werd de club nog gestraft met een voorwaardelijke degradatie, een salarisplafond en een winters transferverbod. Als de situatie niet verbeterde, zou Lyon definitief teruggezet worden. Dat is nu gebeurd.

''Olympique Lyonnais erkent de onbegrijpelijke beslissing van de DNCG van vanavond (dinsdag, red.) en bevestigt dat het onmiddellijk in beroep gaat'', zo opent Lyon zijn statement.

''De afgelopen maanden hebben we nauw samengewerkt met de DNCG en aan al hun verzoeken voldaan. Met investeringen in contanten die de gevraagde bedragen overtroffen. Dankzij de kapitaalinbreng van onze aandeelhouders en de verkoop van Crystal Palace is onze kaspositie aanzienlijk verbeterd en beschikken we over voldoende middelen voor het seizoen 2025/26'', geeft de getroffen club een inkijkje in de werkwijze van de afgelopen tijd.

Ondanks alle inspanningen speelt Lyon komend seizoen dus niet in de Ligue 1. ''Met zoveel aantoonbare liquiditeit en sportief succes dat ons twee jaar op rij Europees voetbal bracht, begrijpen we oprecht niet hoe één administratieve beslissing zo'n grote Franse club kan degraderen. Met onze oproep zullen we de aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn om Olympique Lyonnais zijn plaats in de Ligue 1 te laten behouden, veiligstellen'', aldus het strijdvaardige bestuur van Lyon.