Olympique Marseille is dicht bij komst Argentijns international ter waarde van 25 miljoen euro

Het lijkt erop dat Olympique Marseille spoedig een Argentijns international rijker is. L’Équipe meldt namelijk dat de club in verregaande onderhandelingen is met RC Lens over de transfer van Facundo Medina.

Medina kwam in 2020 bij Lens terecht en ligt daar voorlopig tot medio 2028 vast, maar de mandekker heeft te kennen gegeven graag de stap naar L'OM te willen maken. Lens wil 25 miljoen euro zien en de clubs naderen een akkoord.

Medina transfereerde in 2020 van Club Atlético Talleres naar Lens, dat zo’n 3,5 miljoen euro voor hem overmaakte. Medina ontwikkelde zich snel tot basisspeler en kwam uiteindelijk 165 keer in actie voor de Noord-Fransen.

De inmiddels 26-jarige Medina maakte in 2020 zijn debuut voor de nationale ploeg van Argentinië. Na zijn derde cap in 2023 duurde het even voor hij weer zijn land weer mocht vertegenwoordigen, maar na zijn rentree in november 2024 zit hij er steevast bij.

Medina was in het laatste duel van Argentinië, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia, basisspeler. Tijdens die interlandperiode werd hij door landgenoot en Marseille-verdediger Leonardo Balerdi volledig overtuigd van de overstap.

Marseille-trainer Roberto De Zerbi ziet in Medina een ideale kandidaat voor de verdediging. Dat heeft deels te maken met Medina's veelzijdigheid: de linkspoot kan zowel centraal als links in de verdediging uit de voeten.

De Zerbi wil Medina het liefst voor 7 juli contracteren. Op die dag begint namelijk de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club versterkte zich eerder met de transfervrije CJ Egan-Riley, terwijl Angel Gomes, eveneens transfervrij, overkwam van Lille OSC.