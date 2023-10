Olympique Marseille is de nieuwe koploper in de poule van Ajax

Donderdag, 26 oktober 2023 om 20:47 Mart van Mourik Laatste update: 09:25

Olympique Marseille heeft donderdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in Groep B van de Europa League. In eigen huis was de ploeg van trainer Gennaro Gattuso veel te sterk voor AEK Athene: 3-1. Dankzij de zege gaan de Fransen in de poule, waarin Ajax voorafgaand aan het duel met Brighton & Hove Albion de derde plek bezet, aan kop. Het was de eerste nederlaag voor de Grieken in de groepsfase.

Marseille kwam in de 27ste speelminuut op voorsprong. Na een fraaie steekpass van Iliman Ndiaye kwam Jonathan Clauss in de gelegenheid een lage voorzet te geven op Vitinha, die van dichtbij de 1-0 kon intikken.

De gelijkmaker viel zeven minuten na rust. Petros Mantalos stoomde op over de linkerflank en legde de bal terug op Orbelín Pineda, die in twee instanties binnenschoot: 1-1. Na een klein uur spelen viel de beslissing in de wedstrijd.

AEK-doelman Cican Stankovic dook rechtstreeks naar de benen van Vitinha, zonder enige intentie de bal te spelen. Arbiter Daniel Stefanski vond in eerste instantie dat een gele kaart plus strafschop volstonden als straf, maar op advies van de videoscheidsrechter werd de gele prent omgezet in een rode.

De penalty die volgde werd op koelbloedige wijze benut door Amine Harit. Vanaf dat moment was het hek definitief van de dam, want in de 69ste speelminuut werd de voordelige marge verdubbeld. Wederom scoorde Marseille uit een strafschop, die ditmaal benut werd door Jordan Veretout. Aanleiding voor de buitenkans was een lichte overtreding van Nordin Amrabat op Renan Lodi.

In de slotfase dacht Ismaila Sarr zelfs de 4-1 aan te tekenen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de 3-1 stand op het scorebord kwam geen verandering meer. Over twee weken wordt de return afgewerkt in Athene.