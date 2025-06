'Olympique Marseille doet eerste officiële bod op Feyenoord-aanvaller Igor Paixão: hoogte van som bekend'

Olympique Marseille heeft een officieel eerste bod ingediend bij Feyenoord voor de diensten van Igor Paixão, zo beweert het Franse medium Le Phocéen. Het openingsbod van de Zuid-Fransen bedraagt 'meer dan twintig miljoen euro'.

Le Phocéen, een medium dat uitsluitend over de nummer twee van de Franse competitie schrijft, meldt maandagochtend dat l'OM steeds concreter wordt voor de Braziliaanse aanvaller.

Paixão was een van de beste spelers in de Eredivisie dit seizoen. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.

Twintig miljoen euro lijkt echter lang niet genoeg geld voor de clubleiding van Feyenoord, daar Paixão onlangs zijn krabbel zette onder een contract dat hem tot 2029 aan een dienstverband in de Kuip verbindt.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de productieve aanvaller een marktwaarde van 35 miljoen euro. Mocht Feyenoord dat bedrag vangen voor zijn aanvaller, zou Paixão de duurste Feyenoorder ooit worden.

Het uitgaande transferrecord van Feyenoord is momenteel namelijk in handen van Santiago Gimenez én Mats Wieffer, die voor 32 miljoen euro vertrokken naar respectievelijk AC Milan en Brighton & Hove Albion.

Terwijl men in Marseille wacht op een officiële reactie vanuit het Feyenoord-kamp, hebben ze elders in de Eredivisie al andere potentiële versterkingen gespot: Noa Lang en Ivan Perisic.De PSV'ers staan volgens berichtgeving uit Frankrijk en het Eindhovens Dagblad in de belangstelling van de ploeg die volgend jaar mee zal doen aan de Champions League. Ook Napoli is nog altijd serieus geïnteresseerd in de handtekening van Lang.