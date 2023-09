Olympique Marseille bevestigt vertrek trainer: ‘Betreurenswaardige situatie’

Woensdag, 20 september 2023 om 15:40 • Bart DHanis • Laatste update: 15:48

Olympique Marseille-trainer Marcelino stapt op bij de club, zo bevestigen de Fransen na eerdere berichtgeving van L’Équipe. De Spaanse oefenmeester heeft zijn vertrek aan de spelers dinsdag al bekendgemaakt. Jean-Pierre Papin zal voorlopig op de bank zitten als interim-trainer. Marseille, dat het donderdag in de Johan Cruijff ArenA opneemt tegen Ajax, spreekt in het bericht op zijn site van een 'betreurenswaardige situatie'.

Zondagavond kwam het tot een confrontatie tussen de fanatieke aanhang van Marseille en de spelers. De Zuid-Fransen speelden in eigen huis met 0-0 gelijk tegen Toulouse, waarna de harde kern van Marseille hun onvrede liet blijken. "Maak je shirt nat of ga weg", klonk het tijdens de wedstrijd al vanaf de tribunes in het Stade Vélodrome. Na afloop werden de spelers door de ultra's geconfronteerd met de in hun ogen teleurstellende prestaties. "Het is normaal dat de supporters veel van ons eisen", vertelde basisspeler en aanvoerder Valentin Rongier na afloop voor de camera bij Prime Video. "Maar er zitten geen saboteurs in deze groep en dat is ook te zien, denk ik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maandagavond vond er in de perszaal een bijeenkomst plaats tussen de clubleiding en de ultra’s van Marseille. Deze meeting mondde uit in een verbale confrontatie zonder dat voorzitter Pablo Longoria, technisch directeur Javier Ribalta, financieel directeur Stéphane Tessier en algemeen directeur Pedro Iriondo de mogelijkheid hadden om te reageren. Volgens de Spaanse tak van Eurosport heeft Longoria maandagavond zelfs doodsbedreigingen ontvangen en zal hij daarom terugtreden als voorzitter van de club.

Hoewel RMC Sport bevestigt dat er ‘bedreigingen’ zijn geuit aan het adres van Longoria, zijn er volgens de Franse krant geen doodsbedreigingen gedaan. Wel spreekt Marseille zelf van een dreiging tot 'oorlog'. Marcelino was naar verluidt geschokt door de verwensingen die Longoria tijdens de bijeenkomst naar zijn hoofd geslingerd kreeg en de druk die er op de voorzitter is uitgeoefend. Marseille liet dinsdag nog weten ook geschokt te zijn door de bedreigingen en de confrontatie met de ultra's. De inmiddels voormalig trainer van l’OM heeft een deel van de spelersgroep dinsdagochtend laten weten dat hij bereid is om ontslag te nemen en inmiddels is zijn vertrek een feit.

Marcelino stond pas zeven wedstrijden aan het roer bij de club. De 58-jarige oefenmeester werd afgelopen zomer pas gepresenteerd bij Marseille, maar wist de verwachtingen niet waar te maken. Papin zal de komende duels als interim-trainer zijn honneurs waarnemen. Marseille boekte dit seizoen vooral in Europa teleurstellende resultaten. Ondanks het feit dat de club momenteel de derde plaats bezet in de Ligue 1 bezet en nog geen duel heeft verloren in de Franse competitie, werd Marseille in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door het Griekse Panathinaikos (2-2, 3-5 na strafschoppen).

Reactie Marseille

"In navolging op het gisterenavond gepubliceerde persbericht over het managementteam is Olympique Marseille van mening dat Marcelino en zijn technische staf door de gebeurtenissen van 18 september niet in staat zijn de functie waarvoor zij zijn aangenomen onder goede omstandigheden uit te oefenen", schrijft de club. "Als gevolg van deze betreurenswaardige situatie zullen Marcelino en zijn staf hun missie bij Olympique Marseille niet voortzetten. Gezien de context is de hele club enorm teleurgesteld dat we om niet-sportieve redenen te maken krijgen met het vertrek van een coach en technische staf, die pas op 23 juni in Marseille arriveerde en zich volledig inzette voor de club."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.