'Olivier Boscagli kan PSV inruilen voor grote naam uit de Ligue 1'

Olivier Boscagli staat voor een zomers vertrek bij PSV. De Franse centrumverdediger beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en aast op een nieuw avontuur in een andere Europese competitie.

Volgens Foot Mercato staat Boscagli (27) op het lijstje van Olympique Marseille. Trainer Roberto De Zerbi is naar verluidt ontevreden over zijn defensie. De nummer twee in de Ligue 1 incasseerde 44 doelpunten in 32 wedstrijden.

Jakub Kiwior (Arsenal), Aymeric Laporte (Al Nassr) en Ramy Bensebaini (Dortmund) vallen ook in de smaak bij de technische leiding in Marseille. Spelers met ervaring op Europees topniveau die van verdedigende waarde kunnen zijn voor het team van De Zerbi.

Boscagli benadrukte in gesprek met De Telegraaf nog dat een terugkeer in Frankrijk hem niet echt bezig houdt. ''Ik wil de best mogelijke beslissing nemen voor mijn toekomst. Ik denk niet dat ik zal terugkeren in de Franse competitie.''

''Op dit moment richt ik me nog op een nieuw buitenlands avontuur, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. In juni wil ik een beslissing nemen'', geeft Boscagli te kennen in het vraaggesprek.

Boscagli zag in 2023 nog een transfer naar Brighton & Hove Albion in het water vallen. ''Alles leek te kloppen, maar uiteindelijk ging de deal niet door en dat lag niet aan mij'', vertelde hij in gesprek met ESPN.

''Het was een zeer grote teleurstelling. Ik was er mentaal al helemaal klaar voor. Nieuw land, nieuwe cultuur. Ik voelde dat ik toe was aan die stap'', aldus de PSV'er.