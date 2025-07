Olivier Boscagli duikt op in de Premier League en wordt direct gepresenteerd na vertrek bij PSV

Olivier Boscagli is enkele dagen na zijn formele, transfervrije vertrek bij PSV opgedoken bij Brighton & Hove Albion. De Premier League-club meldt via de officiële kanalen dat de Monegask een handtekening heeft gezet onder een vijfjarig contract.

De centrumverdediger wist al langere tijd dat hij zou vertrekken uit het Philips Stadion. Na een eerdere aankondiging op zijn eigen Instagram-kanaal nam PSV afgelopen zaterdag ook met een persbericht afscheid.

Boscagli beschikte over een aflopend contract en besloot dat niet te verlengen, waardoor PSV geen transfersom overhoudt aan de overstap naar Brighton. De linkspoot maakte in 2019 de transfer van Nice OGC.

"We zijn heel blij dat we Olivier welkom kunnen heten in Brighton", vertelt manager Fabian Hurzeler. Hij heeft heel veel ervaring opgedaan bij PSV en we zijn erg gecharmeerd van zijn veelzijdigheid. Hij kon op meerdere posities spelen en we vinden het belangrijk dat we dat soort types in onze selectie hebben. We kijken er naar uit om met hem samen te gaan werken."

In totaal kwam Boscagli tot 204 optredens in Eindhoven. De 27-jarige stopper veroverde tweemaal de landstitel en ook won hij twee keer de TOTO KNVB Beker.

Bij Brighton treft Boscagli meerdere Nederlanders. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke én Mats Wieffer staan al onder contract bij de club de afgelopen jaar achtste werd in Engeland.

Kort voor zijn vertrek uit het Philips Stadion veroverde Boscagli overigens nog wel een plak in het hart van de PSV-fans: hij zette een tattoo van de Eindhovense thuishaven op zijn onderarm.