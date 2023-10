Olie op el Clásico: Barça begrijpt niets van verminderde straf bij Real Madrid

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 17:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:41

Xavi is verbaasd dat Nacho Fernández gewoon aan mag treden in el Clásico. De verdediger van Real Madrid werd onlangs voor drie wedstrijden geschorst, maar zag zijn straf worden bijgeschroefd naar twee duels. Daardoor is de Spanjaard precies op tijd weer speelgerechtigd voor de kraker tegen FC Barcelona.

Nacho kreeg op 30 september tegen Girona in blessuretijd een directe rode kaart na een harde tackle op Portu. Real, dat vrij probleemloos afstevende op een 0-3 overwinning, kreeg vlak voor tijd een flinke domper te verwerken. Portu was Nacho te snel af en de verdediger van Real zette een tackle in met hooggeheven been. Arbiter Juan Luis Pulido Santana gaf in eerste instantie geel, maar na het zien van de beelden kwam hij tot een ander oordeel: rood.

Nacho werd voor drie duels geschorst, waarna hij en Real Madrid in beroep gingen. Dat bleek succesvol: zijn straf is teruggedraaid naar twee duels. Tot grote verbazing van Xavi en Barcelona, dat Real op 28 oktober ontvangt in Catalonië.

WAT DOET NACHO?! ?? Bij een 0-3 stand maakt de aanvoerder van Real Madrid een belachelijke overtreding, waarna ook de vlam in de pan schiet ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaRealMadrid pic.twitter.com/1SSAAyr3xo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 30, 2023

Onder meer Sport weet te melden dat Xavi 'boos en erg verrast' was toen hij hoorde over de verminderde straf voor de centrale verdediger van de Koninklijke. "Dit is eigenlijk een vraag voor het comité", vertelde Xavi. "Het is verrassend. Wij gingen in beroep tegen het gebaar van Lewandowski en toen luisterden ze niet naar ons. Het verbaast me, om het bot te zeggen."

Vorig jaar november werd Lewandowski met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd tegen Osasuna. De Poolse spits zette zijn elleboog in de hals bij David García en werd door scheidsrechter Jesús Gil Manzano voor de tweede keer in korte tijd op de bon geslingerd. Een aantal spelers van Barcelona beklaagde zich meteen bij de arbiter, maar die weigerde zijn beslissing terug te draaien. Zelf liet Lewandowski zijn ongenoegen blijken bij het verlaten van het veld.

Eenmaal van het veld gestuurd maakte de aanvaller twee keer een gebaar van afkeuring van de beslissing van de arbiter door met zijn wijsvinger onder zijn neus te wrijven en vervolgens naar de arbiter te wijzen. Toen hij op het punt stond het veld te verlaten, herhaalde hij het gebaar, waarbij hij zich richtte tot de assistent-scheidsrechter en de vierde official. De gebaren werden door Manzano opgenomen in het wedstrijdrapport, waarna de aanklager Lewandowski voor drie duels schorste.

"Als sportman en voormalig speler, ben ik verbaasd dat ze de beslissing hebben teruggedraaid", gaat Xavi verder over de gereduceerde straf voor Nacho. "Het is een hele gevaarlijke actie, waarbij Nacho een speler had kunnen blesseren. De straf voor Lewandowski werd niet versoepeld nadat hij zijn neus aanraakte. Het is verrassend, zoals ik al zei."

Sport weet verder te melden dat de vergelijking tussen de straffen van Lewandowski en Nacho ook bij de spelers van Barcelona onderwerp van gesprek is. Tegelijkertijd zijn de spelers 'niet erg verbaasd dat Barcelona en Real niet langs dezelfde meetlat worden gelegd'. Een van de spelers zou volgens de Catalaanse sportkrant hebben gezegd: "Het is altijd hetzelfde liedje."