‘OGC Nice-verdediger Youcef Atal (27) moet tien maanden gevangenis in’

De openbaar aanklager in Nice heeft tien maanden celstraf en een boete van 45.000 euro geëist tegen Youcef Atal. De 27-jarige verdediger van OGC Nice postte begin oktober een statement over het conflict tussen Israël en Palestina, waarin ‘Joodse mensen een donkere dag’ werd toegewenst.

Atal reageerde begin oktober, gedurende de internationale voetbalbreak, via social media op de oorlog die uitgebroken was tussen Israël en Palestina. De Algerijnse verdediger deelde een video van een Palestijnse predikant die zich richtte tot God. In de video klonk de antisemitische uitspraak.

Maandag verdedigde Atal zich voor de rechtbank voor het delen van het controversiële bericht. “Ik deelde de video omdat ik dacht dat het een boodschap van vrede was en dat mensen lijden tijdens deze oorlog."

Atal zegt niet te hebben geweten van de antisemitische boodschap die in de video zit. "Ik heb er spijt van dat ik het niet tot het einde heb gekeken”, zei de verdediger in antwoord op vragen van de aanklager.

OGC Nice reageerde direct door Atal voor onbepaalde tijd te schorsen. De mandekker kwam sinds 1 oktober niet meer in actie voor zijn club, maar speelde wel nog diverse malen voor Algerije.

"Nice weet dat de speler zijn fout heeft ingezien door de bewuste publicatie snel in te trekken en schriftelijk en publiekelijk zijn excuses aan te bieden", zo meldde Nice in oktober.

De regionale krant Nice-Matin voegde recent aan de berichtgeving toe dat de club niet van plan is om Atal ooit nog in te zetten. Nice hoopt in januari een nieuwe werkgever voor de verdediger te vinden.

