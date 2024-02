Officier van Justitie legt beslag op 10 miljoen euro aan bezit van Promes

De Officier van Justitie heeft beslag gelegd op alle huizen van Quincy Promes in Nederland, zo schrijft Bekende Buren. Volgens het goed ingevoerde platform hebben de negen woningen in Almere, Amsterdam, Utrecht en Abcoude een geschatte waarde van een kleine tien miljoen euro.

Woensdag werd bekend dat Promes tot 6 jaar cel is veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van twee grootschalige partijen cocaïne. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft de 32-jarige aanvaller van Spartak Moskou zich laten leiden door geldelijk gewin. Marylio V., de neef van Promes, krijgt eveneens 6 jaar cel.

Tegen de vijftigvoudig international van Oranje was in eerste instantie liefst 9 jaar cel geëist. Woensdag werd duidelijk dat Promes door de rechtbank in Amsterdam bij verstek veroordeeld is tot 6 jaar cel. De voormalig buitenspeler van onder meer FC Twente, Ajax en Sevilla stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Het is de tweede veroordeling in korte tijd voor Promes. De buitenspeler kreeg in juni vorig jaar al een celstraf voor 1,5 jaar opgelegd wegens het mishandelen van zijn neef met een mes. In eerste instantie werd Promes vervolgd voor poging tot doodslag, maar het Openbaar Ministerie zette toch in op poging tot moord. Het slachtoffer liet via zijn advocaat beslag leggen op een bedrag van 635.000 euro.

Nu Promes ook is veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne, zijn er meer bezittingen van Promes in beslag genomen. In opdracht van de Officier van Justitie in Amsterdam heeft een deurwaarder twee weken geleden beslag gelegd op alle negen panden die op naam van Promes staan.

"Hiermee verzekert de Officier de vorderingen op Promes", schrijft Bekende Buren. Promes was overigens niet aanwezig bij de uitspraak van de rechter. De aanvaller speelt voor Spartak Moskou en aangezien Rusland niet bereid om Promes aan Nederland uit te leveren, is het de vraag of en wanneer Promes zijn straf daadwerkelijk zal uitzitten.

"Maar het is de vraag of Promes ook na zijn carrière in Rusland mag blijven", vertelde RTL-verslaggever Eelco Hiltermann, die aanwezig was bij bij de rechtszaak. "Bovendien kan hij, als hij de gevangenis wil mijden, zijn leven lang niet naar Nederland reizen. Zodra hij voet op Nederlandse bodem zet, zal hij direct worden opgepakt."

"Dat geldt ook voor landen die wél bereid zijn Promes uit te leveren, zoals de meeste landen in Europa. En als Promes eenmaal vastzit, moet hij niet alleen de straf voor de cocaïnesmokkel uitzitten, maar ook de anderhalf jaar cel die hij eerder kreeg opgelegd voor het neersteken van zijn neef. Al loopt in die zaak nog wel een hoger beroep."

