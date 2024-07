Officieel: Vangelis Pavlidis ruilt AZ in voor Benfica en gaat werken met Roger Schmidt

Vangelis Pavlidis vertrekt definitief naar Benfica, zo maken AZ en de Portugezen bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige Griek levert de Alkmaarders naar verluidt zeventien miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen op en tekent tot medio 2029 in Lissabon. In totaal speelde Pavlidis 137 wedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 80 doelpunten en 27 assists.

“Ik wil de club en mijn teamgenoten heel erg danken voor de mogelijkheid om herinneringen voor het leven te maken en de kans om op Europees niveau te hebben gespeeld”, zegt Pavlidis via de officiële kanalen van AZ. “Ook ben ik de supporters dankbaar, die mij echte liefde hebben getoond.”

“Elke keer bezorgden zij mij kippenvel als ze in het stadion mijn naam riepen. En natuurlijk een dankwoord naar Max (Huiberts, red.) en de staf, die mij de afgelopen drie jaar geholpen hebben om een beter mens en een betere speler te worden. In alle opzichten was de keuze om naar AZ te gaan drie jaar geleden een uitstekende keuze. Ik wens iedereen die betrokken is bij AZ het allerbeste voor de toekomst”, laat de spits optekenen.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts wil Pavlidis bedanken voor zijn inzet. “Vangelis heeft de afgelopen jaren een bewonderenswaardige ontwikkeling doorgemaakt. Na een korte gewenningsperiode heeft hij de afgelopen jaren heel veel impact gemaakt. Niet alleen met de vele doelpunten, maar ook als mens en professional.”

“Met zijn mentaliteit, instelling en werklust kreeg hij zijn teamgenoten mee. Als topscorer van de Eredivisie is dit zijn moment om zijn vleugels uit te slaan. De voetbalwereld gaat de komende jaren nog veel meer horen van Vangelis, daar zijn wij van overtuigd. Wij zijn trots op zijn ontwikkeling en de stappen die hij elke dag zet. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière en blijven hem met veel plezier volgen”, aldus de directeur voetbalzaken.

Voor AZ heeft de investering in Pavlidis perfect uitgepakt. De Alkmaarders telden in juli 2021 zo’n 2,5 miljoen euro neer om de Griekse international over te nemen van Willem II. Sindsdien scoorde Pavlidis aan de lopende band. Na drie uitstekende seizoenen gaat de rechtspoot AZ verlaten als topscorer van de Eredivisie.

In het afgelopen seizoen was Pavlidis liefst 29 keer trefzeker op het hoogste niveau van Nederland. Wel moet hij die topscorerstitel delen met PSV-spits Luuk de Jong. In totaal maakte Pavlidis bij AZ 80 doelpunten in 137 officiële duels. Daarnaast fungeerde hij 27 keer als aangever.

