Officieel: Tjaronn Chery keert na één jaar terug naar de Eredivisie

Tjaronn Chery keert terug bij NEC. Dat maken de Nijmegenaren zondagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 37-jarige middenvelder, die overkomt van Royal Antwerp FC, tekent een contract tot medio 2028 in Nijmegen.

De transfer hing al even in de lucht. Voetbal International meldde vorige week al dat hij zijn jawoord had gegeven aan de club en een dag later werd zijn auto gespot in Nijmegen, zo bleek uit een foto van ESPN.

Nu is het dus officieel. Op de clubwebsite van de Nijmegenaren geeft Chery aan uit te kijken naar zijn nieuwe periode bij NEC. “En waar ik het meeste naar uitkijk? Dat als ik weer scoor, het hele stadion weer mijn liedje zingt. Zorg maar dat je stem is opgewarmd.”

Ook directeur spelerszaken Carlos Aalbers is blij met de komst van Chery. “Ik hoefde niet lang na te denken toen de mogelijkheid zich voordeed Tjaronn terug naar Nederland te halen. Met Tjaronn halen we een op en top professional binnen die nog lang niet klaar is. Met zijn schat aan ervaring en scorend vermogen gaat hij net als in zijn eerdere periode hier van waarde zijn voor onze club”, aldus Aalbers.

In het seizoen 2023/24 speelde Chery ook al voor NEC, toen hij gehuurd werd van Maccabi Haifa. Toen kwam hij in achttien officiële duels tot zes goals en vier assists.

De middenvelder lag bij Royal Antwerp nog tot volgend jaar zomer vast, waardoor NEC een transfersom moet overmaken naar de Belgen. Volgens VI is er zo’n 500.000 euro gemoeid met de naderende overgang.

De vijfvoudig international van Suriname heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Royal Antwerp. Chery was in 45 wedstrijden goed voor 18 goals en 9 assists. De spelverdeler komt uit de jeugd van FC Twente, maar brak nooit door in de hoofdmacht. Chery speelde in Nederland verder bij onder meer FC Groningen en ADO Den Haag.

NEC is behoorlijk actief op de transfermarkt. Eerder versterkte de club zich al met de transfervrije Youssef El Kachati, Virgil Misidjan en Gonzalo Crettaz.