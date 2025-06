Real Madrid heeft de komt van Franco Mastantuono wereldkundig gemaakt. Het Argentijnse toptalent komt over van River Plate en tekent een contract tot medio 2031 in Santiago Bernabéu.

De komst van Mastantuono zat er al even aan te komen, nadat duidelijk werd dat hij prioriteit gaf aan de Spanjaarden boven Champions Leauge-winnaar Paris Saint-Germain.

Mastantuono besloot de vrij vergevorderde onderhandelingen met de Parijzenaren stop te zetten, toen duidelijk werd dat ook Real interesse had. De Madrilenen vlogen naar Buenos Aires, waar de deal werd rondgemaakt.

Mastantuono maakte afgelopen week zijn debuut voor het nationale team. De aanvallende middenvelder (17) viel vlak voor tijd in voor Thiago Almada en werd daarmee de jongste international van dat land ooit.

Het contract van Mastantuono gaat in op 14 augustus 2025. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij dan 18 wordt en de wens van River om nog over zijn pareltje te kunnen beschikken tijdens het WK voor Clubs.

In augustus zal Mastantuono dan definitief in Bernabéu te bewonderen zijn. De Madrilenen maken naar verluidt 45 miljoen euro over naar de Argentijnse topclub.

Mastantuono wordt in eigen land vergeleken met grootheden als Juan Román Riquelme en Pablo Aimar. Tot heden speelde hij 61 keer in het hoogste keurkorps van River (10 goals, 7 assists). Daar komen normaliter minimaal drie wedstrijden bij.