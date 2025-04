Officieel: Liverpool maakt melding van eerste cruciale contractverlenging

Mohamed Salah heeft zijn aflopende contract bij Liverpool verlengd, zo bevestigt de club via de eigen kanalen. De 32-jarige aanvaller is van cruciaal belang in het elftal van Arne Slot en tekent bij tot medio 2027.

Afgelopen week berichtten meerdere Engelse media al dat zowel Salah als Virgil van Dijk hard op weg waren om hun contract bij Liverpool te verlengen. Nu is de eerste verlenging dus een feit.

“Natuurlijk ben ik hier superblij mee”, laat Salah optekenen op de clubwebsite. “We hebben een geweldige ploeg nu. Hiervoor hadden we ook een geweldig elftal, maar ik heb nu verlengd omdat we echt een goede kans hebben om veel prijzen te winnen.”

“Het is geweldig, ik ken mijn beste jaren hier. Ik heb hier al acht jaar gespeeld en hopelijk worden dat er tien. Ik geniet er nog altijd ontzettend van om hier te voetballen”, aldus de Egyptenaar.

Salah richt zich vervolgens ook tot de fans. “Ik heb hier getekend, omdat ik denk dat we meer prijzen kunnen winnen. Blijf ons steunen en dan zullen wij alles geven. Hopelijk gaan we richting nog veel meer prijzen.”

Salah kan dit seizoen ongekende cijfers overleggen onder Arne Slot. De teller staat na 45 officiële wedstrijden op liefst 32 goals en 22 assists. De aanvaller is elke 121 minuten goed voor een doelpunt.

Liverpool is sinds medio 2017 de werkgever van Salah, die voor 42 miljoen euro overkwam van AS Roma. De 103-voudig international van Egypte overtrof alle verwachtingen en maakte tot dusver 243 doelpunten in 394 wedstrijden. Ook gaf hij 111 assists.