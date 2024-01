Officieel: Jordan Henderson voor 2,5 jaar speler van Ajax

Jordan Henderson is officieel Ajacied, zo maken de Amsterdammers donderdagavond bekend via een persbericht. De 33-jarige controleur heeft zich voor 2,5 jaar verbonden aan de Nederlandse recordkampioen. Henderson komt over van Al-Ettifaq, met wie hij overeen is gekomen over de ontbinding van zijn contract.

Trainer John van ‘t Schip is blij met de komst van Henderson. “We wilden graag een ervaren middenvelder met leiderschapskwaliteiten. Mede vanwege blessures zochten wij ook iemand die er direct kan staan. Jordan Henderson is zo’n speler."

"Zijn komst betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie", gaat Van 't Schip verder. "Zowel binnen als buiten het veld is een voetballer van dit kaliber bovendien belangrijk voor de vele jonge spelers. Hij is Engels international en heeft met Liverpool de Champions League en veel andere prijzen gewonnen. Ik ben blij met zijn komst en ik denk dat het heel goed is voor onze club dat hij vanaf vandaag Ajacied is."

Ajax en Al-Ettifaq steggelden lang over de afkoopsom van de voormalig aanvoerder van Liverpool. Henderson bereikte woensdag een akkoord met de Saudische club om zijn contract te verscheuren en bereikte op dezelfde dag een principeakkoord met Ajax. Donderdag vloog hij met een privéjet vanuit Engeland naar Amsterdam, waar de transfer volledig werd afgerond.

Henderson wil zichzelf in de tweede seizoenshelft in Europa laten zien om zo een grotere kans te maken op een plekje in de EK-selectie van Engeland. De gelouterde Brit lag nog tot medio 2026 vast in Dammam, waar hij zich niet gelukkig voelde.

Tegelijkertijd is de komst van Henderson een opluchting voor trainer John van ’t Schip. Ajax was naarstig op zoek naar een nummer zes én ervaring. Henderson is, met 413 Premier League-duels en 81 interlands op zijn palmares, bij uitstek een ervaren nummer zes.

Met Liverpool, voor wie hij twaalf seizoenen speelde, won Henderson de Champions League (2019), de Premier League (2020), de UEFA Super Cup (2020), het WK voor clubteams (2020), de FA Cup (2022), de League Cup (2012 en 2022) en de Engelse Supercup (2023).

Ajax kan zondag, tijdens het thuisduel met RKC Waalwijk, nog geen beroep doen op Henderson. Omdat hij van buiten de EU naar Nederland komt, moet er een werkvergunning geregeld worden voor de Engelsman. Een debuut tegen Heracles Almelo (27 januari) wordt niet uitgesloten.

