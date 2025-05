Officieel: John Heitinga nieuwe hoofdtrainer Ajax

John Heitinga is definitief de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De 41-jarige trainer tekent een contract tot medio 2027 in de hoofdstad. Marcel Keizer wordt zijn assistent en tekent een verbintenis met dezelfde looptijd.

"Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen”, laat Heitinga optekenen. “De afgelopen jaren in Engeland hebben me goed gedaan. Ik heb me naast David Moyes en Arne Slot verder kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd in de keuken kunnen kijken van twee grote clubs. Ik ben klaar om als hoofdtrainer verder te gaan en ik vind het eervol dat ik die kans krijg bij Ajax."

"John is een goede trainer met een enorme drive”, zegt Alex Kroes. “Hij is ambitieus en heeft zich de afgelopen jaren in de Premier League en Champions League verder ontwikkeld. Marijn en ik hebben vorig jaar al met hem gesproken en sindsdien hebben we contact gehouden."

"John kent de club goed en wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met Marcel onze spelers beter gaat maken en gaat voortborduren op de vooruitgang die sinds vorige zomer is geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van topsportcultuur en discipline.”

“Het is goed dat vroeg in de zomerstop duidelijk is dat zij vanaf eind juni voor de groep staan. Marijn en ik kunnen nu samen met John en de andere betrokkenen verder werken aan de compositie voor komend seizoen”, aldus de technisch directeur van de Amsterdammers.

Heitinga bouwde zijn trainerscarrière zorgvuldig op na zijn loopbaan als profvoetballer. De in Alphen aan de Rijn geboren oefenmeester was actief bij verschillende teams in de jeugdopleiding van Ajax, voordat hij begin 2023 het stokje op interim-basis overnam van Alfred Schreuder bij de hoofdmacht.

Heitinga mocht daarna niet blijven van de toen pas net aangestelde Sven Mislintat en vertrok naar West Ham United, waar hij één seizoen de assistent was van Moyes. Vorig jaar zomer tekende hij bij Liverpool, om in diezelfde rol aan de slag te gaan onder Slot. Nu keert Heitinga dus terug op het oude nest om de schoenen van Francesco Farioli te vullen.