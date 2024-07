Officieel: Ivan Rakitic gaat voor het eerst voor een Kroatische club spelen

Ivan Rakitic keert definitief terug in Europa. Hajduk Split heeft zijn komst, die al enige tijd in de lucht hing, zondag bevestigd. Dat betekent dat de 36-jarige middenvelder, die overkomt van Al-Shabab, voor het eerst voor een club in zijn vaderland Kroatië gaat uitkomen.

De aanstaande transfer werd enkele weken geleden al gemeld door Kroatische media, en is nu dus definitief. Rakitic heeft een contract tot medio 2025 getekend, met de optie op nog een jaar. Hij gaat spelen met rugnummer 11.

Rakitic werd geboren in Zwitserland en speelde in de jeugd van FC Basel. Via Schalke 04 en Sevilla belandde hij vervolgens in 2014 bij FC Barcelona.

Voor de Catalaanse club zou de middenvelder uiteindelijk zes jaar spelen. Met Barcelona won hij onder meer vier landstitels en een Champions League.

In de zomer van 2020 keerde de rechtspoot terug bij Sevilla, waar hij nog 3,5 jaar speelde. Afgelopen winter maakte hij transfervrij de lucratieve overstap naar Al-Shabab uit Saudi-Arabië.

Voor die club kwam Rakitic uiteindelijk tot acht duels, waarin hij één keer scoorde en een assist gaf. Al-Shabab eindigde afgelopen seizoen op de achtste plek in de Saudi Pro League.

Na een half jaar laat Rakitic Al-Shabab, waar hij nog een contract had tot medio 2025, dus achter zich. Zijn nieuwe club, Hajduk Split, eindigde afgelopen seizoen als nummer drie van de Kroatische competitie. Gennaro Gattuso is er sinds kort trainer, en onder meer Ivan Perisic staat er ook onder contract.

Rakitic speelde liefst 106 interlands voor Kroatië, waarin hij 15 keer scoorde. Zijn laatste wedstrijd namens zijn vaderland speelde hij inmiddels alweer vijf jaar geleden, in oktober 2019.

