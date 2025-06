FC Utrecht is niet te stoppen en presenteert volgende zomeraanwinst

Gjivai Zechiël speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen en Feyenoord bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Rotterdammer kan onder Ron Jans meer vlieguren gaan maken in de Eredivisie. Utrecht heeft geen optie tot koop bedongen.

Zechiël stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van FC Twente. De Domstedelingen spelen in tegenstelling tot de Tukkers Europees voetbal, wat waarschijnlijk de doorslag gaf voor de middenvelder.

“Het gevoel bij FC Utrecht is heel goed”, aldus Zechiël. “Ik werd enthousiast van het enthousiasme van Jordy Zuidam en Ron Jans. Ook het menselijke aspect, waar zij allebei veel waarde aan hechten.”

“Zowel aanvallend als verdedigend wil ik mij laten zien”, beschrijft de rechtspoot zichzelf. “Ik heb veel loopvermogen, maar kom ook graag aan de bal.”

Zechiël komt Mike Eerdhuijzen tegen bij Utrecht. De twee speelden dit seizoen samen bij Sparta Rotterdam. “Hij heeft mij meermaals berichten gestuurd en zei dat ik echt voor Utrecht moest kiezen”, lacht Zechiël. “Ik heb er zin in.”

De geboren Rotterdammer komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en probeerde dit seizoen door te breken in het eerste. De concurrentie op het middenveld was echter zo groot, dat hij in februari eieren voor zijn geld koos en op huurbasis naar Sparta vertrok. Daar maakte hij een goede indruk. Het contract van Zechiël in De Kuip loopt nog tot medio 2028.