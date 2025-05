Dean Huijsen mag zich officieel speler van Real Madrid noemen. De Madrilenen hebben de komst van de twintigjarige Amsterdammer officieel aangekondigd. Huijsen tekent een contract tot medio 2030 bij Real Madrid, dat een kleine zestig miljoen euro overmaakt naar Bournemouth.

Real Madrid betaalt de afkoopclausule in drie termijnen, zo meldt journalist Ben Jacobs. In de Spaanse hoofdstad zal Huijsen een salaris van negen miljoen euro per jaar gaan verdienen, wat middels bonussen op kan lopen tot elf miljoen euro per jaar.

Huijsen zou al heel snel zijn debuut kunnen maken voor Real Madrid. Door de vroege afronding van de transfer zou hij namelijk meekunnen naar het WK voor clubs, dat op 14 juni van start gaat.

Chelsea leek lange tijd favoriet in de strijd om Huijsen, omdat er twijfel heerste of Real Madrid bereid was de hoge afkoopclausule te betalen. De afgelopen jaren zette De Koninklijke voornamelijk in op het aantrekken van transfervrije spelers.

Huijsen stond echter al die tijd positief tegenover een overstap naar Spanje, voor wie hij sinds korte tijd ook zijn interlands afwerkt. Zijn grote voorbeeld is Sergio Ramos, clubicoon van Real Madrid.

Real Madrid, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen – met uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League en het mislopen van de landstitel – is zich bewust van de noodzaak tot vernieuwing. Er komt ook een trainerswissel.

Carlo Ancelotti vertrekt namelijk naar de Braziliaanse nationale ploeg. Xabi Alonso neemt het naar alle waarschijnlijkheid over en zal de nieuwe trainer worden van Huijsen, die de concurrentie aan zal gaan met onder meer Antonio Rüdiger, Raúl Asencio en Éder Militão.