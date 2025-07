Officieel: Chelsea legt bijna 70 miljoen euro neer voor Braziliaans international

Chelsea heeft de komst van João Pedro wereldkundig gemaakt. De Braziliaanse spits komt over van Brighton & Hove Albion en levert de club volgens Fabrizio Romano 63,5 miljoen euro op. Middels bonussen kan de totale transfersom stijgen naar ruim 69 miljoen euro.

Onder meer Romano en The Athletic maakten eerder al melding van een akkoord tussen de clubs, al sprak Romano toen nog over een transfersom van ongeveer 58 miljoen euro. Chelsea betaalt dus iets meer om de 23-jarige aanvalsleider binnen te hengelen.

João Pedro heeft een contract getekend tot medio 2033 en is onmiddellijk aangesloten bij de selectie van Chelsea, dat zich voorbereidt op het kwartfinaleduel op het WK voor clubs, in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) tegen Palmeiras.

João Pedro werd door Brighton in 2023 overgenomen van Watford, voor ruim 34 miljoen euro. Sindsdien speelde hij 70 officiële duels (30 goals, 10 assists) voor the Seagulls. Hij had nog een contract tot medio 2028 in Brighton.

"Iedereen weet dat dit een grote club is met een rijke historie", vertelt de drievoudig international op de clubwebsite. "De club had in het verleden briljante spelers en heeft nu ook briljante spelers. Dus ik kan niet wachten om aan te sluiten, en je weet dat je als Chelsea-speler maar één ding moet denken: winnen."

João Pedro doorliep de jeugdopleiding van de Braziliaanse topclub Fluminense, waar hij als tiener indruk maakte met 10 goals in 36 wedstrijden. Watford legde in 2023 11,5 miljoen euro voor hem neer. Dankzij zijn overtuigende spel en 24 goals in 109 duels verdiende hij een transfer naar Brighton, dat 34 miljoen euro voor hem overhad.