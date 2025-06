Officieel bod van twaalf miljoen euro betekent zeer slecht nieuws voor zowel Ajax als Feyenoord

RB Leipzig heeft een bod van twaalf miljoen euro uitgebracht op Romulo, zo melden verschillende Turkse media. De Braziliaanse spits van Göztepe staat ook in de belangstelling van Ajax en Feyenoord.



Leipzig probeert de spits snel los te weken uit Turkije, daar de concurrentie voor de Romulo moordend is. Naast Ajax en Feyenoord zijn ook Fulham, AS Monaco en Anderlecht.



Feyenoord probeerde de Braziliaanse spits afgelopen zomer al over te nemen van Göztepe, dat Rômulo op dat moment net definitief had overgenomen van Athletico Paranaense.



Göztepe betaalde slechts 2,5 miljoen euro om de optie tot koop voor de aanvaller te lichten. Feyenoord bood in augustus 'een flink bedrag', maar Göztepe werkte niet mee.



In de zomer zal een nieuwe poging volgen om Rômulo in te lijven. Technisch manager Mark Ruijl van Feyenoord vloog onlangs opnieuw naar Turkije om de banden met Göztepe nog eens aan te halen. De 1,93 meter lange Rômulo heeft dit seizoen prima statistieken in Turkije: 17 goals en 10 assists in 33 officiële wedstrijden.



Leipzig ziet in Romulo de ideale vervanger van Benjamin Sesko. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van Arsenal, dat de gesprekken met de Duitse club over een transfer heeft geopend.